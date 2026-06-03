مردم ولایتمدار و حماسه آفرین ارومیه درنود و چهارمین شب اقتدار ملی، بار دیگر باحضور پرشکوه در خیابانها بر عزم راسخ خود در پاسداری از وطن در برابر تهدیدات خصمانه دشمنان امریکایی صهیونی تاکید کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ فاطمه حاجی زاده - امشب نیز همچون   شبهای  گذشته از حماسه آفرینی بی بدیل مردم، همه اقشار مردم میهن دوست و انقلابی ارومیه از هر سن و دیدگاه و اعتقادی بار دیگر حول محور پشتیبانی از ولایت فقیه و حفظ آرمانهای انقلاب اسلامی و شهدا جمع شدند تا نشان دهند در پاسداری از میهن همه یک دا و یک صدا به صحنه می آیند و انزجار خود را از دشمنان متجاوز نشان می دهند

این تجمع پرشور با شعارهای (مرگ بر اسرائیل، مرگ بر آمریکا،مرگ بر وطن فروش خائن) ، ( نه قوخماق، نه قاشماق، آمریکاینان ساواشماق) ( اذربایجان اویاخدی، انقلابا دایاخدی) ( اذربایجان جانباز ، خامنه ای دن آیریلماز) و (نه سازش ، نه تسلیم ، نبرد با امریکا)نوای آزادگی را به گوش استکبار جهانی و دشمنان آمریکایی صهیونی رسانده، بیزاری از آنها اعلام کردند و حمایت خود را از تیم دیپلماسی کشورمان و مردم مظلوم غزه و لبنان نشان دادند.

 اجرای برنامه های هنری و فرهنگی ،مداحی و شعرخوانی از دیگر بخشهای این تجمع پرشور بود.

 مردم ارومیه در ۹۴ مین شب اقتدار بار دیگر رنگ حماسه به خیابانها بخشیدند+تصاویر

 مردم ارومیه در ۹۴ مین شب اقتدار بار دیگر رنگ حماسه به خیابانها بخشیدند+تصاویر

 مردم ارومیه در ۹۴ مین شب اقتدار بار دیگر رنگ حماسه به خیابانها بخشیدند+تصاویر

 مردم ارومیه در ۹۴ مین شب اقتدار بار دیگر رنگ حماسه به خیابانها بخشیدند+تصاویر

 مردم ارومیه در ۹۴ مین شب اقتدار بار دیگر رنگ حماسه به خیابانها بخشیدند+تصاویر

 مردم ارومیه در ۹۴ مین شب اقتدار بار دیگر رنگ حماسه به خیابانها بخشیدند+تصاویر

برچسب ها: تجمعات مردمی ، جنگ رمضان
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