سفید و آبی‌ها، یکی از پرافتخارترین تیم‌های تاریخ فوتبال جهان، با میراثی سرشار از افسانه‌ها، قهرمانی‌ها و ستاره‌های بزرگ، بار دیگر به عنوان مدافع عنوان قهرمانی پا به جام جهانی ۲۰۲۶ می‌گذارند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ ایلیا محمدی- آرژانتین با لقب «سفید و آبی‌ها» یکی از بزرگ‌ترین و محبوب‌ترین تیم‌های تاریخ فوتبال جهان به شمار می‌رود. در کشوری که فوتبال بخشی از هویت ملی مردم است، پیراهن سفید و آبی چیزی فراتر از یک لباس ورزشی محسوب می‌شود؛ نمادی از غرور، شور و رؤیا‌های میلیون‌ها هوادار.

آرژانتین تاکنون سه بار قهرمان جام جهانی شده است. نخستین قهرمانی این تیم در سال ۱۹۷۸ و در خانه رقم خورد؛ جایی که با درخشش ماریو کمپس جام قهرمانی را بالای سر برد. دومین قهرمانی در جام جهانی ۱۹۸۶ مکزیک به دست آمد؛ تورنمنتی که نام دیگو آرماندو مارادونا را برای همیشه در تاریخ فوتبال جاودانه کرد.

مارادونا در جام جهانی ۱۹۸۶ یکی از مشهورترین نمایش‌های تاریخ فوتبال را ارائه داد. او در دیدار مقابل انگلیس، ابتدا گل معروف «دست خدا» را به ثمر رساند و چند دقیقه بعد با عبور از چندین بازیکن انگلیس، گلی را وارد دروازه حریف کرد که بعد‌ها از سوی فیفا به عنوان گل قرن شناخته شد.

آرژانتین پس از قهرمانی ۱۹۸۶، در جام جهانی ۱۹۹۰ نیز به فینال رسید، اما برابر آلمان غربی شکست خورد و به نایب‌قهرمانی بسنده کرد. سال‌ها بعد، در جام جهانی ۲۰۱۴ برزیل نیز سفید و آبی‌ها تا فینال پیش رفتند، اما بار دیگر برابر آلمان مغلوب شدند؛ دیداری که تصویر ناراحتی لیونل مسی پس از سوت پایان، به یکی از صحنه‌های ماندگار تاریخ جام جهانی تبدیل شد.

اما سرانجام انتظار مردم آرژانتین در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر به پایان رسید. سفید و آبی‌ها با رهبری لیونل مسی، پس از یک فینال فراموش‌نشدنی مقابل فرانسه، سومین قهرمانی جهان را به دست آوردند و میلیون‌ها نفر را در سراسر آرژانتین به خیابان‌ها کشاندند.

در طول تاریخ، ستاره‌های بزرگی پیراهن آرژانتین را بر تن کرده‌اند. نام‌هایی مانند دیگو مارادونا، لیونل مسی، ماریو کمپس، گابریل باتیستوتا، خوان رومن ریکلمه و دانیل پاسارلا بخشی از میراث پرافتخار فوتبال این کشور هستند؛ بازیکنانی که هر کدام نقشی مهم در تبدیل آرژانتین به یکی از قدرت‌های بزرگ فوتبال جهان داشته‌اند.

نسل کنونی آرژانتین نیز سرشار از استعداد است. لیونل مسی، خولیان آلوارس، لائوتارو مارتینس، انزو فرناندس، الکسیس مک‌آلیستر و کریستین رومرو از مهم‌ترین ستاره‌های این تیم به شمار می‌روند؛ بازیکنانی که تلاش می‌کنند افتخارات سال‌های اخیر را ادامه دهند.

سبک بازی آرژانتین همواره ترکیبی از تکنیک ناب آمریکای جنوبی، خلاقیت فردی، جنگندگی و شخصیت برنده بوده است. تیمی که در سخت‌ترین لحظات نیز توانایی تغییر سرنوشت مسابقه را دارد و بار‌ها این موضوع را در تاریخ جام جهانی ثابت کرده است.

سفید و آبی‌ها در گروه J جام جهانی ۲۰۲۶ با الجزایر، اتریش و اردن همگروه شده‌اند. گروهی که روی کاغذ آرژانتین مدعی اصلی آن محسوب می‌شود، اما مدافع عنوان قهرمانی به خوبی می‌داند که در جام جهانی هیچ مسابقه‌ای از پیش برنده نیست.

در سرزمین فوتبال، رؤیا‌ها هرگز پایان نمی‌یابند. حالا سفید و آبی‌ها با میراث مارادونا، رهبری مسی و حمایت میلیون‌ها هوادار پرشور، بار دیگر به دنبال فتح قله فوتبال جهان هستند؛ تیمی که تاریخ نشان داده همیشه یکی از مهم‌ترین بازیگران بزرگ‌ترین صحنه فوتبال دنیاست.

برچسب ها: جام جهانی 2026 ، ارژانتین
خبرهای مرتبط
دولت مجوز حضور تیم ملی در جام جهانی ۲۰۲۶ را صادر کرد
قیمت بلیت بازی‌های ایران در جام جهانی فوتبال مشخص شد
رقیب مصر حریف تدارکاتی ایران
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
یزدانی قهرمان رقابت‌های ۱۰۰۰ امتیازی تنیس بانوان شد
بازی تدارکاتی ایران و مالی در سکوت خبری
روادید تیم ملی فوتبال ایران برای سفر به مکزیک صادر شد
استقلال در قفل نقل‌وانتقالاتی؛ مأموریت سخت حفظ خارجی‌ها
طارمی: میزبان جام جهانی باید قوانین را رعایت کند
سقف قرارداد‌ها زیر ذره‌بین؛ پایان دوران ارقام نجومی در لیگ برتر؟
تاج: آمریکا نمی‌تواند برای ما تعیین تکلیف کند
زمین چمن چالش اصلی نمایندگان فوتبال ایران در آسیا
به سپاهان درباره مجوز حرفه‌ای: فدراسیون فوتبال مسئول است
تقوی: سلام نظامی ملی‌پوشان والیبال، ارادت بچه‌ها به نظام و رهبری بود
آخرین اخبار
طارمی: میزبان جام جهانی باید قوانین را رعایت کند
تاج: آمریکا نمی‌تواند برای ما تعیین تکلیف کند
یزدانی قهرمان رقابت‌های ۱۰۰۰ امتیازی تنیس بانوان شد
به سپاهان درباره مجوز حرفه‌ای: فدراسیون فوتبال مسئول است
روادید تیم ملی فوتبال ایران برای سفر به مکزیک صادر شد
اعزام کاروان ۱۳۱ نفره ایران به بازی‌های جهانی عشایر قرقیزستان
تمجید رئیس وادا از عملکرد منسجم ایران نادو و وعده همکاری بیشتر
تاخیر یک روزه در آغاز دیدارهای نیمه نهایی لیگ حرفه ای بسکتبال
استقلال در قفل نقل‌وانتقالاتی؛ مأموریت سخت حفظ خارجی‌ها
زمین چمن چالش اصلی نمایندگان فوتبال ایران در آسیا
سقف قرارداد‌ها زیر ذره‌بین؛ پایان دوران ارقام نجومی در لیگ برتر؟
تقوی: سلام نظامی ملی‌پوشان والیبال، ارادت بچه‌ها به نظام و رهبری بود
بازی تدارکاتی ایران و مالی در سکوت خبری
دنیا مالی: مستندات جنایت آمریکا در لامرد را به محاکم جهانی ارائه می‌دهیم
مالک باشگاه طارمی آماده پرداخت عوارض تنگه هرمز
خدمات مرکز پزشکی ورزشی آکادمی ملی المپیک به مسافران ناگویا
اعلام رای کمیته استیناف در مورد دراگان اسکوچیچ
از ماجرای انتقال گل محمدی به عراق تا شکایت پرسپولیس از زارعی
شروع تمرینات جدی والیبال ایران در برزیل
شطرنج‌باز نوجوان ایران در صدر جدول شطرنج آسیا
۲ سهمیه بازی‌های آسیایی برای تیم ترامپولین بانوان
اردن در جست و جوی فصل تازه‌ای از تاریخ
بررسی تیم ملی فوتبال مصر به عنوان پرافتخارترین تیم آفریقا
هاجر صفرزاده: مسابقات جهانی هند ناراحت‌کننده‌ترین اتفاق سال ۱۴۰۴ برای من بود
تاجیک: نایب‌قهرمانی تکواندو آسیا حاصل تلاش ملی‌پوشان در شرایط سخت بود
جدی‌ترین آزمون شاگردان قلعه نویی در مسیر جام جهانی
تیم منتخب کشتی آزاد ایران عازم مغولستان شد
بلاتکلیفی تیم ملی فوتبال ایران در آستانه جام جهانی ۲۰۲۶
تیم ملی فوتبال اتریش قدرت پنهان اروپا
روباه‌های صحرا؛ تیمی که جهان را غافلگیر می‌کند