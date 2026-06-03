باشگاه خبرنگاران جوان؛ ایلیا محمدی- آرژانتین با لقب «سفید و آبیها» یکی از بزرگترین و محبوبترین تیمهای تاریخ فوتبال جهان به شمار میرود. در کشوری که فوتبال بخشی از هویت ملی مردم است، پیراهن سفید و آبی چیزی فراتر از یک لباس ورزشی محسوب میشود؛ نمادی از غرور، شور و رؤیاهای میلیونها هوادار.
آرژانتین تاکنون سه بار قهرمان جام جهانی شده است. نخستین قهرمانی این تیم در سال ۱۹۷۸ و در خانه رقم خورد؛ جایی که با درخشش ماریو کمپس جام قهرمانی را بالای سر برد. دومین قهرمانی در جام جهانی ۱۹۸۶ مکزیک به دست آمد؛ تورنمنتی که نام دیگو آرماندو مارادونا را برای همیشه در تاریخ فوتبال جاودانه کرد.
مارادونا در جام جهانی ۱۹۸۶ یکی از مشهورترین نمایشهای تاریخ فوتبال را ارائه داد. او در دیدار مقابل انگلیس، ابتدا گل معروف «دست خدا» را به ثمر رساند و چند دقیقه بعد با عبور از چندین بازیکن انگلیس، گلی را وارد دروازه حریف کرد که بعدها از سوی فیفا به عنوان گل قرن شناخته شد.
آرژانتین پس از قهرمانی ۱۹۸۶، در جام جهانی ۱۹۹۰ نیز به فینال رسید، اما برابر آلمان غربی شکست خورد و به نایبقهرمانی بسنده کرد. سالها بعد، در جام جهانی ۲۰۱۴ برزیل نیز سفید و آبیها تا فینال پیش رفتند، اما بار دیگر برابر آلمان مغلوب شدند؛ دیداری که تصویر ناراحتی لیونل مسی پس از سوت پایان، به یکی از صحنههای ماندگار تاریخ جام جهانی تبدیل شد.
اما سرانجام انتظار مردم آرژانتین در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر به پایان رسید. سفید و آبیها با رهبری لیونل مسی، پس از یک فینال فراموشنشدنی مقابل فرانسه، سومین قهرمانی جهان را به دست آوردند و میلیونها نفر را در سراسر آرژانتین به خیابانها کشاندند.
در طول تاریخ، ستارههای بزرگی پیراهن آرژانتین را بر تن کردهاند. نامهایی مانند دیگو مارادونا، لیونل مسی، ماریو کمپس، گابریل باتیستوتا، خوان رومن ریکلمه و دانیل پاسارلا بخشی از میراث پرافتخار فوتبال این کشور هستند؛ بازیکنانی که هر کدام نقشی مهم در تبدیل آرژانتین به یکی از قدرتهای بزرگ فوتبال جهان داشتهاند.
نسل کنونی آرژانتین نیز سرشار از استعداد است. لیونل مسی، خولیان آلوارس، لائوتارو مارتینس، انزو فرناندس، الکسیس مکآلیستر و کریستین رومرو از مهمترین ستارههای این تیم به شمار میروند؛ بازیکنانی که تلاش میکنند افتخارات سالهای اخیر را ادامه دهند.
سبک بازی آرژانتین همواره ترکیبی از تکنیک ناب آمریکای جنوبی، خلاقیت فردی، جنگندگی و شخصیت برنده بوده است. تیمی که در سختترین لحظات نیز توانایی تغییر سرنوشت مسابقه را دارد و بارها این موضوع را در تاریخ جام جهانی ثابت کرده است.
سفید و آبیها در گروه J جام جهانی ۲۰۲۶ با الجزایر، اتریش و اردن همگروه شدهاند. گروهی که روی کاغذ آرژانتین مدعی اصلی آن محسوب میشود، اما مدافع عنوان قهرمانی به خوبی میداند که در جام جهانی هیچ مسابقهای از پیش برنده نیست.
در سرزمین فوتبال، رؤیاها هرگز پایان نمییابند. حالا سفید و آبیها با میراث مارادونا، رهبری مسی و حمایت میلیونها هوادار پرشور، بار دیگر به دنبال فتح قله فوتبال جهان هستند؛ تیمی که تاریخ نشان داده همیشه یکی از مهمترین بازیگران بزرگترین صحنه فوتبال دنیاست.