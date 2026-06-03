باشگاه خبرنگاران جوان؛ ایلیا محمدی- الجزایر با لقب «روباه‌های صحرا» یکی از مهم‌ترین تیم‌های فوتبال قاره آفریقا محسوب می‌شود؛ تیمی که بار‌ها با جنگندگی، تکنیک و روحیه رقابتی خود برابر قدرت‌های بزرگ فوتبال جهان ایستاده است.

الجزایر تاکنون دو بار قهرمان جام ملت‌های آفریقا شده است؛ نخستین بار در سال ۱۹۹۰ و بار دیگر در سال ۲۰۱۹. این افتخارات جایگاه این تیم را در فوتبال آفریقا تثبیت کرده است.

یکی از مهم‌ترین لحظات تاریخ فوتبال الجزایر به جام جهانی ۱۹۸۲ بازمی‌گردد؛ جایی که این تیم در نخستین حضور خود در این رقابت‌ها موفق شد با نتیجه ۲ بر ۱ آلمان غربی را شکست دهد و یکی از بزرگ‌ترین شگفتی‌های تاریخ جام جهانی را رقم بزند.

با این حال، الجزایر در همان دوره قربانی یکی از جنجالی‌ترین اتفاقات تاریخ جام جهانی شد؛ دیدار معروف آلمان غربی و اتریش که به «رسوایی خیخون» معروف است و باعث حذف این تیم از رقابت‌ها شد. پس از این اتفاق، فیفا تصمیم گرفت بازی‌های پایانی مرحله گروهی را به‌صورت همزمان برگزار کند.

در تاریخ فوتبال الجزایر، نام‌هایی مانند رابح ماجر، لخضر بلومی و صالح عصاد از چهره‌های ماندگار و تأثیرگذار این کشور هستند؛ بازیکنانی که نقش مهمی در معرفی فوتبال الجزایر به جهان داشتند.

نسل جدید روباه‌های صحرا نیز با بازیکنانی مانند ریاض محرز، اسماعیل بن‌ناصر، سعید بن‌رحمه و بغداد بونجاح همچنان یکی از قدرتمندترین تیم‌های آفریقا را تشکیل می‌دهد.

سبک بازی الجزایر ترکیبی از تکنیک، سرعت، خلاقیت فردی و روحیه جنگندگی است؛ تیمی که همیشه توانایی ایجاد شگفتی در برابر حریفان بزرگ را دارد.

روباه‌های صحرا در گروه J جام جهانی ۲۰۲۶ با آرژانتین، اتریش و اردن همگروه شده‌اند؛ گروهی دشوار که می‌تواند چالش بزرگی برای این تیم باشد، اما الجزایر امیدوار است بار دیگر با نمایش‌های غیرمنتظره خود نگاه‌ها را به سمت فوتبال آفریقا جلب کند.