باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - جواد رمضاننژاد، رئیس سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی (ساترا) درباره نحوه نظارت بر سریالهای نمایش خانگی گفت: مانند سایر بدنه سازمان صداوسیما که در زمان جنگ چند برابر انرژی گذاشت و فعالیتها انجام شد، ساترا نیز در این مدت با شدت بیشتری فعالیت کرد، که خروجی آن انتشار آثار متعددی شد، که در ایام نوروز منتشر شد. ما حدود ۱۵ اثر را داشتیم، که در قالب نمایشی و برنامه در سکوهای مختلف در ایام نوروز به انتشار رسید.
رمضاننژاد ادامه داد: ما باید بدانیم در فرآیند تولید و انتشار یک سازوکاری وجود دارد و افرادی در حال فعالیت هستند، تا آثار تولیدی به نقطه انتشار برسد. شوراهای ساترا اعم از شورای تولید و انتشار در این مدت به دلیل شرایط خاص جنگی به صورت حضوری و غیرحضوری مشغول فعالیت بودهاند. در این راستا، چندین طرح و فیلمنامه بررسی و پاسخ داده شد. حتی بعد از ایام نوروز هم همکارانمان با جدیت در حال انجام وظایفشان بودهاند، که الحمدالله هیچ اختلالی در فرآیند رسیدگی به طرحها، فیلمنامهها و بازبینی و سیر فرآیند استاندارد برای انتشار وجود نداشته است.
رئیس ساترا در پاسخ به این پرسش که روند انتشار برخی آثار بدون مجوز چگونه طی میشود؟ گفت: سریال بدون مجوز نمیتواند منتشر شود. اما اگر سریالی مجوز انتشار نداشته باشد، قطعاً با مشکل روبهرو خواهد شد و باید برای اخذ مجوزهای لازم اقدام کند. در واقع، سازندگان طبق قواعد و ضوابط موجود در ساترا باید برای اخذ مجوز انتشار اقدام کنند.