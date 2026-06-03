شهیدی‌فرد گفت: دشمن در جریان جنگ تحمیلی سوم با به‌کارگیری سلاح کشتار جمعی ممنوعه در شهر لامرد، باعثِ مجروح شدن، قطع عضو و شهادت تعدادی از هموطنانمان شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - محمدرضا شهیدی‌فرد، مجری ویژه برنامه «من ایرانم» از فاجعه روز‌های اول جنگ و حمله دشمن با سلاح کشتار جمعی در شهر لامرد که منجر به کشته شدن و قطع عضو تعداد زیادی از هموطنمان شد، گفت و بیان کرد: آقای جواد موگویی، مستندساز که اکنون در شهر لامرد است، تعریف می‌کرد روز‌های ابتدایی جنگ به دلیل اتفاقاتی مانند شهادت رهبری، قصه میناب و شهادت فرماندهان نظامی، یک اتفاق مانند حمله به شهر لامرد کمتر مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت. این اتفاق نیز دقیقاً ساعت ۱۶ بعدازظهر رخ داد و فقط با این عنوان رسانه‌ای شد که بمب یا موشک به یک ورزشگاه اصابت کرد؛ در حالی که تعدادی دختران نوجوان والیبال بازی می‌کردند. اما ماجرا وسیع‌تر از این حرفا بود. تقریباً حمله بخش عمده شهر را در بر گرفته بود.

شهیدی‌فرد ادامه داد: یک سلاح کشتار جمعی ممنوعه در شهر لامرد استفاده شده بود. یعنی موشک قبل از اصابت به زمین، در ارتفاع نزدیک باز شده و حدود ۱۵۰۰ ترکش از آن به بیرون پرتاب شده بود. حداقل چهار تا پنج موشک به ورزشگاه و خانه‌های اطراف اصابت کرده بود. اصلاً کارکرد این سلاح‌ها تلفات گرفتن است. با این اتفاق، نزدیک به ۲۰۰ نفر از مردم لامرد مجروح، قطع عضو و تعدادی شهید شدند؛ از جمله دختران حاضر در ورزشگاه.

برچسب ها: شهیدی فرد ، لامرد ، میناب ، جنگ رمضان
خبرهای مرتبط
قاسم افشار: آرامشمان را مدیون آنهایی هستیم که نیستند + فیلم
آن روز که میناب خبر اول جهان شد
تجمع دانش آموزان کرمانی در اعتراض به حمله موشکی به مدرسه میناب
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۸
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۰۰ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
در ساعات اولیه جنگ تمامی مدارس و اماکن ورزشی رو تعطیل کردند. با خود من تماس گرفتن که بیاید و بچه ها رو از مدرسه ببرید. چطور شده که در عصر اون روزها در سالن ورزشی فعالیت بوده؟
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۳ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
این عمل غیر انسانی باید محکوم شود ، و تاوان آن را از متجاوزان و مزدوران با قاطعیت در مجامع بین المللی ، و حقوق بشر پیگیری شود ، از مسئولان محترم انتظار داریم ، در دفاع از حقوق ملت شریف ایران و همچنین مردم لامرد ، از پا ننشینن منالله التوفیق
۱
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۸ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
حسرت خوردن بی فایده است ما
باید برای امنیت ملی به سوی ساخت سلاح
اتمی برویم اینقد ساده بودن به نفع یه کشور
پهناور نبست
۱
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۳ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
باید بازتاب رسانه ای شود
۰
۱۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۳ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
باید بازتاب رسانه ای شود
۰
۱۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۳۷ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
متاسفانه آب از آب تکان نخورد حداقل در محاکم بین المللی شکایت کنید
۰
۱۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۳۲ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
خدا نسل یهود را نابود کنه
۰
۲۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۱۱ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
تا زمانی که ایران سلاح هسته ای نسازد اینها دست بردار نخواهند بودنتانیاهو بعداز سقوط اسد در سوریه سلاح هسته ای آزمایش کرده بود
۳
۱۹
پاسخ دادن
ویژه‌برنامه‌های تلویزیون در عید غدیر، ارتحال امام خمینی (ره) و قیام ۱۵ خرداد
جشن‌های غدیر فرصتی برای موج‌آفرینی فرهنگی و بصیرت‌افزایی است
آموزش مهارت‌های دفاعی در مسابقه «کف میدون»
میهمانی بزرگ پرجمعیت‌ها در «عصر خانواده» شبکه دو
تدارک جشن عید غدیر از سوی ۳۰ کشور/ وقتی مهمونی کیلومتری غدیر تبدیل به الگو می‌شود
آخرین اخبار
تدارک جشن عید غدیر از سوی ۳۰ کشور/ وقتی مهمونی کیلومتری غدیر تبدیل به الگو می‌شود
ویژه‌برنامه‌های تلویزیون در عید غدیر، ارتحال امام خمینی (ره) و قیام ۱۵ خرداد
جشن‌های غدیر فرصتی برای موج‌آفرینی فرهنگی و بصیرت‌افزایی است
میهمانی بزرگ پرجمعیت‌ها در «عصر خانواده» شبکه دو
آموزش مهارت‌های دفاعی در مسابقه «کف میدون»
تکنولوژیسم؛ رمانی در مرز علم، فلسفه و آینده‌پژوهی
برنامه‌های بزرگداشت امام خمینی (ره) در تهران و سراسر کشور اعلام شد
خواندن اشعاری از بزرگان ادبیات فارسی درباره امیرالمومنین (ع) + فیلم
واکنش جواد یساری به شایعات روز‌های اخیر + فیلم
رئیس ساترا: هیچ اختلالی در فرآیند رسیدگی به طرح‌ها و فیلمنامه‌های نمایش خانگی وجود ندارد + فیلم
ماجرای به‌کارگیری دشمن از سلاح کشتار جمعی در شهر لامرد و کشته شدن حدود ۲۰۰ نفر از هموطنانمان
در حال تدارک فصل دوم سریال «در و تخته» هستیم/ یک سکانس اضافی در سریال وجود ندارد