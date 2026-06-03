باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - محمدرضا شهیدیفرد، مجری ویژه برنامه «من ایرانم» از فاجعه روزهای اول جنگ و حمله دشمن با سلاح کشتار جمعی در شهر لامرد که منجر به کشته شدن و قطع عضو تعداد زیادی از هموطنمان شد، گفت و بیان کرد: آقای جواد موگویی، مستندساز که اکنون در شهر لامرد است، تعریف میکرد روزهای ابتدایی جنگ به دلیل اتفاقاتی مانند شهادت رهبری، قصه میناب و شهادت فرماندهان نظامی، یک اتفاق مانند حمله به شهر لامرد کمتر مورد توجه رسانهها قرار گرفت. این اتفاق نیز دقیقاً ساعت ۱۶ بعدازظهر رخ داد و فقط با این عنوان رسانهای شد که بمب یا موشک به یک ورزشگاه اصابت کرد؛ در حالی که تعدادی دختران نوجوان والیبال بازی میکردند. اما ماجرا وسیعتر از این حرفا بود. تقریباً حمله بخش عمده شهر را در بر گرفته بود.
شهیدیفرد ادامه داد: یک سلاح کشتار جمعی ممنوعه در شهر لامرد استفاده شده بود. یعنی موشک قبل از اصابت به زمین، در ارتفاع نزدیک باز شده و حدود ۱۵۰۰ ترکش از آن به بیرون پرتاب شده بود. حداقل چهار تا پنج موشک به ورزشگاه و خانههای اطراف اصابت کرده بود. اصلاً کارکرد این سلاحها تلفات گرفتن است. با این اتفاق، نزدیک به ۲۰۰ نفر از مردم لامرد مجروح، قطع عضو و تعدادی شهید شدند؛ از جمله دختران حاضر در ورزشگاه.