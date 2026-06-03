سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد: مرکز ناوگان پنجم دریایی آمریکا مورد تهاجم موشکی و پهپادی نیروی هوافضای سپاه قرار گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: «در اواخر شب گذشته ارتش متجاوز آمریکا یک نفتکش ایرانی را در حوالی تنگه هرمز مورد اصابت پرتابه هوایی قرار داد که این نفتکش از محل موتورخانه دچار خسارت گردید.

در پاسخ به این تجاوز و نقض مقررات تنگه هرمز شناور متعلق به دشمن آمریکایی صهیونی به نام پانایا مورد هدف موشک‌های نیروی دریایی سپاه قرار گرفت.

دشمن آمریکایی در تجاوزی مجدد یک دکل مخابراتی سپاه در جنوب جزیره قشم را هدف پرتابه‌های هوایی خود قرار داد و در پاسخ به این تجاوز پایگاه هوایی و بالگردی آنان مستقر در یکی از کشور‌های منطقه و همچنین مرکز ناوگان پنجم دریایی آمریکا مورد تهاجم موشکی و پهپادی نیروی هوافضای سپاه قرار گرفتند.

پیش از این اخطار داده بودیم که در صورت تجاوز پاسخ متفاوت و سنگین‌تر خواهد بود و همینطور اقدام کردیم. این پاسخ‌ها باید عبرت شده باشد.

تکرار می‌کنیم برهم زدن امنیت تنگه هرمز تاوان سختی برای ارتش متجاوز آمریکا خواهد داشت.»

برچسب ها: نیروی هوافضای سپاه پاسداران ، پایگاه های آمریکا ، بحرین ، کویت
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۴۰
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۱۵ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
نیروی هوایی ارتش وحشی آمریکا جنایتکار در جنگ 12 روزه و هم در جنگ 40 روزه در پایگاه‌های «علی‌السالم» و «عریفجان» به ایران تجاوز و حمله کرده است و باید مجازات شود
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۵۴ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
سئوال اینجاست که نیروهای متجاوز تروریست های ارتش وحشی آمریکا جنایتکار از سال 2001 تاکنون در خاک کویت چه غلطی می کنند؟ به سران کویت هشدار می دهیم که نیروهای متجاوز تروریست های ارتش وحشی آمریکا جنایتکار فوری و سریع خاک کویت را ترک کنند.
۲
۰
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Iran (Islamic Republic of)
یه ایرانی
۱۵:۳۷ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
خدا قوت
۱
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۸ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
آی به قربان سپاه
۲
۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۱ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
کاش فقط یه بار ماهم میز مذاکره را بمباران میکردیم
۳
۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۰ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
چه عجب بعد از کلی وقت تلف کردن یه حرکت دیدیم
۳
۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۰۹ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
درود بر سپاهیان و رزمندگان عزیز وطن
۲
۹
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۹ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
دورد بر سپاه قهرمان.... یا وطن یا مرگ
۲
۶
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Iran (Islamic Republic of)
وحید
۱۱:۲۹ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
در مورد تنگه هرمز هیچ مذاکره ای نباشه.تنگه مال ماست و خودمان هر طور صلاح بدانیم مدیریت میکنیم. اگر کسی ناراحته باید جهت درمان به دکتر مراجعه کنه.
۶
۱۹
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۷ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
احسنت احسنت احسنت به شیاطین موشک بزنید
۴
۱۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۹ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
جواب. های هوی هست
۴
۱۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۶ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
نیروهای مسلح ایران باید تمام پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه را نابود بکنند و چیزی سالم نگذارند...و باید کاری بکنند که آمریکا چه بخواهد و چه نخواهد باید پایگاه‌های نظامی تعطیل و از منطقه بیرون رود.
۴
۱۸
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۳ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
ماشاء الله بزنید تا دیگه جرات تجاوز نکنند. لعنت بر مذاکره‌ای که فقط تله برای گرفتن حق پاسخگویی از ما در همه جبهه‌ها باشه. لعنت بر مذاکره باشیطان و قاتل امام شهیدمون. و لعنت بر کاسبان مذاکره.
۴
۱۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۴۲ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
چیزی برخورد کرده ؟
۶
۱۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۲۵ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
احسنت حالا شد.
موشک جواب موشک.خیلی سریع بی باک بدون ملاحظه.
دشمن فقط حرف موشک را میفهمد.
بزن که خوب میزنی. والسلام.
۴
۲۶
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