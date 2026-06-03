پیمان حدادی مدیرعامل باشگاه پرسپولیس به خبر جذب بازیکنان جوان از جمله لیموچی، یوسفی و ایری در فصل نقل و انتقالات واکنش نشان داد.

 باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - در حالی که گفته می شود باشگاه پرسپولیس فعالیت خود را در بازار نقل و انتقالات شروع کرده است و قصد دارد بازیکنان جوان لیگ از جمله مهدی لیموچی، دانیال ایری و آریا یوسفی را به خدمت بگیرد تا میانگین سنی تیمش را پایین بیاورد، اما این موضوع تکذیب شد. 

پیمان حدادی مدیرعامل باشگاه پرسپولیس در این باره اظهار کرد:  ما در ۲ ماه گذشته با ۸ بازیکن آکادمی در رده های جوانان، امید و حتی نوجوانان قرارداد حرفه ای بستیم. مطمئنم این بازیکنان در کنار بازیکنان با استعداد دیگر که با آن ها قرارداد می بندیم می توانند ستاره های آینده فوتبال ایران شوند.

او درباره جذب لیموچی گفت: تمرکزمان این است از بازیکنان با استعداد خودمان استفاده کنیم. عنایت زاده، سهیل صحرایی، براجعه و صادقی و سایر جوانان ما با استعداد هستند. مطمئنم همین فرصتی که به محمودی داده شد اگر به بازیکنان دیگر ما هم داده می شد به درستی از آن استفاده می کردند. همچنین  یکی از سیاست های ما این است در ۲ یا ۳ پنجره نقل و انتقالاتی میانگین سنی تیم را پایین بیاوریم و هم به سمت جوانگرایی از داخل آکادمی باشگاه برویم. یکی از موضوعاتی که با اوسمار هم داشتیم همین موضوع بوده است.

حدادی درباره مذاکره با آریا یوسفی و ایری نیز گفت: ما هیچ مذاکره ای با هیچ بازیکنی نداشته ایم.

برچسب ها: تیم فوتبال پرسپولیس ، نقل و انتقالات
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