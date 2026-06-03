عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال از تعیین تکلیف سومین تیم آسیایی در هفته آینده خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - مسابقات لیگ برتر فوتبال به خاطر جنگ تحمیلی سوم نیمه کاره باقی ماند و مسئولان فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ تصمیم گرفتند که جدول لیگ را تا هفته بیست و سوم فریز  کرده  و با توجه به جدول رده بندی،  استقلال، تراکتور  و سپاهان را  به عنوان نمایندگان ایران در آسیا به ای اف سی معرفی کنند. البته با توجه به اینکه باشگاه سپاهان نتوانست مجوز حرفه ای را بگیرد، این تیم اصفهانی  از حضور در لیگ قهرمانان آسیا محروم شد و قرار است، یکی از  تیم های گل گهر، چادر ملو و پرسپولیس به عنوان تیم سوم به آسیا معرفی شوند. 

 محمد اسفندیار پور  عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال و مدیرعامل باشگاه گل گهر سیرجان درباره اینکه چقدر امیدوار است که تیمش به جای تیم سپاهان راهی لیگ قهرمانان آسیا شود، اظهار کرد: به هر حال مسیر مشخص است و  یک طرفش مسابقات لیگ و جام حذفی  بوده است، که متاسفانه هیچ کدام به انتها نرسیدند و طرف دیگر مجوز حرفه ای بوده است که باشگاه گل گهر این مجوز را کسب کرده است. منتظریم که ببینیم  هفته آینده قاعده انتخاب  نمایندگان ایران در آسیا به چه صورت است و سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال تعیین تکلیف کنند. 

او افزود: ما برای حضور در آسیا داریم تلاش می کنیم و در مسابقات لیگ هم هدفمان کسب سهمیه آسیایی بوده است. یک مقدار منتظر بمانید تا در روزهای شنبه یا یکشنبه هفته آینده تکلیف مشخص شود.  

برچسب ها: تیم فوتبال گل گهر سیرجان ، تیم فوتبال پرسپولیس ، لیگ قهرمانان آسیا
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