اسفندیارپور مدیر عامل باشگاه گل گهر سیرجان امیدوار به حضور تیمش در لیگ قهرمانان آسیا است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - محمد اسفندیارپور عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال و مدیرعامل باشگاه گل گهر در گفت و گو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان درباره اینکه پرونده شکایت از بازیکن خارجی چادر ملو به کجا انجامید، اظهار کرد: کمیته انضباطی استعلام از فدراسیون فوتبال گرجستان گرفته است و منتظریم تا این کمیته رای را صادر کند. به طور حتم این رای در انتخاب نماینده ایران در آسیا تاثیر میگذارد. کما اینکه باشگاه پرسپولیس هم شکایتی کرده بابت امتیازی که از باشگاه ملوان بابت استفاده از سینا خادم پور کسر شد و به تیمهای استقلال و تراکتور دادند. قاعدتا اگر این آرا زودتر صادر شود در آن صورت این احکام در انتخاب نمایندگان ایران در آسیا تاثیر خواهد گذاشت.
او درباره اینکه چقدر امیدوار است باشگاه گل گهر به آسیا راه یابد، گفت: ما برای حضور در آسیا داریم تلاش می کنیم و در مسابقات لیگ هم هدفمان کسب سهمیه آسیایی بوده است.
مدیرعامل باشگاه گل گهر درباره اینکه با مهدی تارتار سرمربی تیم خود ادامه همکاری میدهد، گفت: قرارداد تارتار با باشگاه گل گهر خاتمه یافته است، اما او در بین گزینههای سرمربیگری تیم ما هست. ما از عملکرد تارتار راضی هستیم و ضمن اینکه یکی از مربیان خوب لیگ ما هستند. اگر نظر تارتار برای ادامه همکاری مثبت باشد حاضریم با او مذاکره کنیم.
او درباره اینکه چقدر امیدوار است که باشگاه گل گهر در پرونده شکایت از بازیکن خارجی چادر ملو برنده شود، گفت: امید ما به خداوند است و هر چه خیر هست، پیش خواهد آمد.
اسفندیارپور درباره اینکه وضعیت بازیکنان خارجی گل گهر به چه صورت شده است، گفت: ما با یکی، ۲ بازیکن خارجی برای فسخ قرارداد توافق کردیم و با بقیه بازیکنان هم در حال مذاکره هستیم تا به سمت فسخ قرارداد پیش برویم. بعضی از بازیکنان هم قرارداد دیگر نداشتند و خود به خود از گل گهر جدا شدند. با توجه به اینکه مسابقات لیگ هم دیگر برگزار نمیشود موضوعیتی برای آمدن خارجیها وجود ندارد و برای فصل بعد باید تصمیم بگیریم، اما زیاد تمایل به جذب بازیکن خارجی نداریم و تمرکزمان بر روی به خدمت گرفتن بازیکنان داخلی است.
مدیرعامل باشگاه گل گهر درباره اینکه انتظار داشت تا بازیکنانش در لیست تیم ملی فوتبال برای جام جهانی باشد، گفت: ما هم این انتظار را داشتیم و فکر میکنم یکی، ۲ بازیکن ما شایستگی این را داشتند که این فرصت به آنها برای حضور در تیم ملی داده شود. اما این نظر کادر فنی تیم ملی فوتبال است و برای ملی پوشان در جام جهانی آرزوی موفقیت میکنیم.
عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال درباره اینکه همراه با تیم ملی فوتبال ایران راهی مسابقات جام جهانی میشود، گفت: نه، با توجه به شرایطی که وجود دارد از ابتدا هم تمایلی نداشتم که به جام جهانی بروم و فکر میکنم حضورم خیلی به تیم ملی فوتبال کمکی نمیکند. ما در هیئت رئیسه سعی میکنیم که پشتیبان تیم ملی فوتبال باشیم و کمکشان کنیم. تیم ملی فوتبال برای مردم هست و آنچه به صلاحشان است را انجام میدهیم و در خدمتشان هستیم.
او درباره اینکه قلعه نویی گلایهمند بود که خواسته هایش برای جام جهانی اجرایی نشده است، گفت: من فکر نمیکنم منظور قلعه نویی در مورد پرداخت نشدن پاداشهای تیم ملی باشد و بیشتر تدارکات و برگزاری بازیهای دوستانه مدنظرش بود. هیئت رئیسه تمام جهات قضیه پاداش تیم ملی را در نظر گرفته و در این باره تصمیم میگیرد.