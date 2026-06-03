باشگاه خبرنگاران جوان - نود و چهارمین تجمع خودجوش مردمی «میثاق با رهبر شهید، بیعت با رهبر معظم» با حضور پرشور مردم انقلابی و ولایتمدار شهر صالحآباد، در مزار مطهر شهدای این شهر برگزار شد؛ آیینی که با قرائت زیارت امینالله، اجرای گروههای سرود و سخنرانی دکتر عادل عبدالملکی، جلوهای از همبستگی و حمایت مردمی از نیروهای مسلح و آرمانهای انقلاب اسلامی را به نمایش گذاشت. این تجمع مردمی در فضایی آکنده از معنویت، اتحاد و روحیه انقلابی، جلوهای دیگر از پیوند عمیق مردم صالحآباد با آرمانهای شهدا، انقلاب اسلامی و ولایت فقیه را به نمایش گذاشت.
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منبع: حسن میرزایی - همدان
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