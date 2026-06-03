باشگاه خبرنگاران جوان - مقاومت از قبل خود را برای سناریوهای رژیم صهیونیستی آماده کرده و معادله مشخص است. فشار بر لبنان جبهههای دیگر را باز میکند. چند جبهه که همزمان فعال باشند، محاسبات اسرائیل به هم میریزد. اسرائیل دیگر فقط یک میدان نمیبیند و باید از چند جهت نگران و مستأصل باشد.
در حالیکه اسرائیل در روزهای گذشته هشدار تخلیه ضاحیه را داده بود، جبهه مقاومت با اقتدار در برابر این تهدید معادله قدرت ساخت و آمریکا و اسرائیل را عقب نشاند. متعاقب هشدار قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاء (ص) به صهیونیستها مبنی بر تخلیه منطقه در صورت حمله به ضاحیه، رسانههای عبری گزارش دادند رژیم صهیونیستی به دنبال مداخله آمریکا عملیات را به تعویق انداخت، اما حملات صهیونیستها به لبنان همچنان ادامه دارد. جنگندههای رژیم صهیونیستی شهرکهای البازوریه، صدقین، المنصوری و بیوت السیاد در شهرستان صور واقع در جنوب لبنان را بمباران کردند و ارتش اسرائیل امروز با صدور اطلاعیهای به ساکنان شهر النبطیه در ۱۲ کیلومتری مرز فلسطین اشغالی هشدار تخلیه داد.
اسرائیل به یک حمله محدود فکر نمیکند و میخواهد فشار میدانی را بالا ببرد. در همین شرایط، محور مقاومت مجددا پیامهای مهمی خطاب به اسرائیل صادر کرد. سردار قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه در پیامی تأکید کرد: «شرارت صهیونیستها در لبنان و غزه در سایه حمایتهای وقیحانه آمریکا، عزم محور مقاومت را برای توسعه پشتیبانیها از هر دو جبهه، اقدام برای فعالسازی سایر جبههها و همسانسازی وضعیت ترافیکی تنگه بابالمندب با تنگه هرمز رقم خواهد زد. رژیم مفلوک صهیونی بداند جنایت توامان در جنوب لبنان و غزه، او را در گرداب عملیاتهای حزبالله و طوفان دوباره جوانمردان فلسطینی گرفتار خواهد کرد».
انصارالله یمن نیز نسبت به پاسخی بزرگ و فراگیر به هرگونه تشدید تنش اسرائیل در لبنان هشدار داد و اعلام کرد که لبنان را تنها نمیگذارد. محمد الفرح، عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله نیز در فضای مجازی نوشت: «آنچه بیش از همه اشتهای دشمن اسرائیلی را تحریک کرد، دوره ۱۵ ماههای بود که بدون پاسخ به لبنان حمله میکرد؛ همان دورهای که مذاکرات با مقامات لبنانی در جریان بود. دشمن اسرائیلی نمیخواهد تغییرات جدیدی را که از دوم مارس (۱۲ اسفند) گذشته در میدان ایجاد شده است، درک کند». این پیامها اهمیت برجستهای دارند و ثابت میکنند که نبرد فقط در لبنان دیده نمیشود بلکه به یک معادله منطقهای تبدیل شده است.
حزبالله آتشبس یکجانبه را قبول ندارد. این موضوع بسیار مهم است، زیرا تجربه گذشته نشان داده است آتشبس پایدار نمیماند. اگر هدف اسرائیل شکستن اراده حزبالله بود، نتیجه برعکس شده است. حزبالله زنده و پیشرو است. اسرائیل با یک جبهه تنها روبهرو نیست و با کل محور مقاومت مواجه است.
در آن سو، اعلام کشته شدن ۲۶ افسر و سرباز و زخمی شدن ۱۱۸۰ اسرائیلی، نشانه جنگ فرسایشی است که در آن اسرائیل بازنده است، زیرا روحیه، ماندگاری و توان تحمل ندارد. اسرائیل در این نقطه نیز بسیار آسیبپذیر است. ایهود باراک، نخستوزیر و وزیر جنگ اسبق رژیم صهیونیستی، نتانیاهو را مسئول بدترین بحران سیاسی و امنیتی در تاریخ رژیم صهیونیستی ارزیابی کرد و گفت: ادعای نتانیاهو درباره شکست حزبالله تنها برای فریب افکار عمومی اسرائیل است.
نکته دیگر این است که اسرائیل در شرارت خود به آمریکا تکیه دارد و بدون حمایت سیاسی و امنیتی این رژیم تروریست، نمیتواند این سطح از فشار را ادامه دهد. رژیم صهیونیستی در جنگ تنها عمل نمیکند و زیر چتر حمایت آمریکا قرار دارد. آمریکا از گسترش جنگ هراس دارد، زیرا میداند با معادله ضاحیه و اثبات وحدت ساحات مقاومت، جنگ در لبنان کل منطقه را شعلهور میکند.
مقاومت از قبل خود را برای سناریوهای رژیم صهیونیستی آماده کرده است. معادله مشخص است. هر فشار بر لبنان جبهههای دیگر را باز میکند. چند جبهه که همزمان فعال باشند، محاسبات اسرائیل به هم میریزد. اسرائیل دیگر فقط یک میدان نمیبیند و باید از چند جهت نگران و متسأصل باشد.
هر خطای اسرائیل دامنه بحران را بزرگتر میکند. مقاومت در برابر حملات به لبنان پاسخ گستردهتر و چندلایه میدهد. یکی از رهبران حزبالله در گفتوگو با شبکه خبری «العربی» هشدار داد دشمن اسرائیلی باید بداند که در برابر بمباران ضاحیه و بیروت، حزب الله هم تلآویو و حیفا را هدف قرار خواهد داد.
منبع: فارس