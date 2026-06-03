باشگاه خبرنگاران جوان- سید محمد اتابک وزیر صمت در دیدار معاون اجرایی رئیسجمهور، با اشاره به شناسایی واحدهای تولیدی آسیبدیده در جریان جنگ تحمیلی سوم، گفت: این واحدها برای بهرهمندی از تسهیلات حمایتی به بانکهای عامل معرفی شدهاند و فرآیند حمایت مالی از آنان همچنان در دستور کار قرار دارد.
وی افزود: به منظور تسریع در بازسازی و بازگشت این واحدها به چرخه تولید، درخواست عدم دریافت مالیات از واحدهای آسیبدیده تا پایان دوره بازسازی اجرایی شود. همچنین در راستای حمایت از تولیدکنندگان، موضوع عدم دریافت ۲۳ درصد حق بیمه تامین اجتماعی از واحدهای تولیدی آسیبدیده در این ایام پیگیری شده است.
اتابک با تأکید بر ضرورت حمایت مستمر از بخش تولید در شرایط ویژه کشور، از تلاشها و مجاهدتهای مدیران ارشد، معاونان و کارکنان وزارت صمت قدردانی کرد و گفت: در طول ایام جنگ تحمیلی سوم، مدیران و کارکنان این وزارتخانه با حضور مستمر در محل کار، نقش مؤثری در مدیریت امور تولید، صنعت و تأمین نیازهای کشور ایفا کردند.
در ادامه این نشست، قائم پناه معاون اجرایی رئیسجمهور ضمن قدردانی از عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت، اقدامات این وزارتخانه در تأمین و توزیع کالاهای اساسی بهویژه در دوران جنگ تحمیلی سوم را شایسته تقدیر دانست.
قائمپناه با اشاره به نقش مؤثر وزارت صمت در حفظ آرامش بازار و استمرار فعالیت واحدهای تولیدی، از تلاشهای وزیر، معاونان و مجموعه مدیران این وزارتخانه در مدیریت شرایط ویژه کشور و پشتیبانی از بخش تولید و تجارت تقدیر کرد.