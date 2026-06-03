باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - وب‌سایت آمریکایی « Iran War Cost» اشاره کرده است که درگیری در خاورمیانه تا کنون بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار برای خزانه داری آمریکا هزینه در بر داشته است.

بر اساس داده‌های غیررسمی این وب‌سایت، هزینه‌های آمریکا در جنگ علیه ایران از ۱۰۰ میلیارد دلار فراتر رفته است؛ این در حالی است که خود پنتاگون مخفی‌کاری کرده و آمار دقیقی ارائه نمی‌دهد. این مبالغ شامل هزینه‌های عملیاتی، معیشت پرسنل و سرویس و نگهداری ناوهایی است که به منطقه منتقل شده‌اند.

این سایت خاطرنشان کرد که روش محاسبه بر اساس گزارش پنتاگون به کنگره بوده است؛ گزارشی که در آن ذکر شده شش روز نخست ۱۱.۳ میلیارد دلار هزینه داشته و پس از آن، هزینه‌ها به یک میلیارد دلار در هر روز رسیده است.

آخرین گزارش وزارت جنگ آمریکا (پنتاگون) درباره هزینه‌های عملیات نظامی خود در اواخر آوریل منتشر شد. در آن زمان، جولز هرست، سرپرست بخش مالی این وزارتخانه، این رقم را حدود ۲۵ میلیارد دلار ادعا کرد. اما درست روز بعد، رسانه‌های آمریکایی به نقل از منابع آگاه گزارش دادند که هزینه‌های این عملیات برای آمریکا ممکن است دو برابر این مقدار باشد؛ چرا که پنتاگون هزینه‌های بازسازی پایگاه‌های آمریکایی آسیب‌دیده در پی حملات تلافی‌جویانه تهران را در نظر نمی‌گیرد.

کمی بعد، هرست برآورد‌های خود را به ۲۹ میلیارد دلار افزایش داد تا شامل تعمیر تجهیزات و انتقال نیرو‌ها به منطقه شود، اما داده‌ای درباره بازسازی پایگاه‌های هوایی ارائه نکرد.

همان‌طور که شبکه سی ان ان گزارش داد، تنها در روز‌های نخست این درگیری، حملات تلافی‌جویانه ایران به پایگاه‌های آمریکا در کشور‌های حوزه خلیج فارس خسارات سنگینی به دست‌کم ۹ تاسیسات نظامی آمریکا در بحرین، کویت، عراق، امارات و قطر وارد کرد.

شایان ذکر است که Iran War Cost Tracker یک پلتفرم غیرمستقل است که با همکاری «آزمایشگاه راهکار‌های اقلیمی» (Climate Solutions Lab) در دانشگاه براون آمریکا و کارشناسان و پژوهشگران مستقل اقتصادی و نظامی شکل گرفته است. هدف این پلتفرم، محاسبه هزینه‌های مالی مستقیم و غیرمستقیمی است که مالیات‌دهندگان آمریکایی در نتیجه حملات نظامی آمریکا به ایران در سال ۲۰۲۶ متحمل می‌شوند.

منبع: آر تی