باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - نیما تقوی فرمانده انتظامی شهرستان عباس‌آباد گفت: در پی گزارش‌های مردمی مبنی بر عربده‌کشی و ایجاد مزاحمت توسط فردی شرور برای ساکنان یکی از محلات عباس‌آباد، بلافاصله مأموران پلیس امنیت به محل اعزام شدند.

او افزود: این فرد شرور که از اراذل غیربومی منطقه بود، با سلاح سرد (چاقو) اقدام به مجروح کردن یکی از شهروندان نموده و با بی‌توجهی به هشدار‌های پلیس، قصد تعرض به مأموران و متواری شدن را داشت.

فرمانده انتظامی عباس‌آباد در این باره گفت: با توجه به شرارت‌های مکرر و ایجاد ناامنی توسط این فرد، مأموران پس از هماهنگی آنی با دادستان شهرستان و با رعایت قانون بکارگیری سلاح، جهت متوقف کردن وی اقدام به تیراندازی کردند که در نهایت متهم از ناحیه پا مورد اصابت گلوله قرار گرفت و زمین‌گیر شد.

او با اشاره به اینکه متهم بلافاصله دستگیر و تحت الحفظ به مرکز درمانی منتقل شد، افزود: پرونده این متهم جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی ارسال شده است.

سرهنگ تقوی گفت: امنیت خط قرمز پلیس است و به مخلان نظم و امنیت عمومی اجازه نخواهیم داد با اقدامات شرورانه، آرامش شهروندان را خدشه‌دار کنند.