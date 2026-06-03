فرمانده انتظامی شهرستان عباس‌آباد از دستگیری یکی از اراذل و اوباش سابقه‌دار که باعث ایجاد رعب و وحشت در یکی از محلات این شهر شده بود، خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده  - نیما تقوی فرمانده انتظامی شهرستان عباس‌آباد گفت: در پی گزارش‌های مردمی مبنی بر عربده‌کشی و ایجاد مزاحمت توسط فردی شرور برای ساکنان یکی از محلات عباس‌آباد، بلافاصله مأموران پلیس امنیت به محل اعزام شدند.

او افزود: این فرد شرور که از اراذل غیربومی منطقه بود، با سلاح سرد (چاقو) اقدام به مجروح کردن یکی از شهروندان نموده و با بی‌توجهی به هشدار‌های پلیس، قصد تعرض به مأموران و متواری شدن را داشت.

فرمانده انتظامی عباس‌آباد در این باره گفت: با توجه به شرارت‌های مکرر و ایجاد ناامنی توسط این فرد، مأموران پس از هماهنگی آنی با دادستان شهرستان و با رعایت قانون بکارگیری سلاح، جهت متوقف کردن وی اقدام به تیراندازی کردند که در نهایت متهم از ناحیه پا مورد اصابت گلوله قرار گرفت و زمین‌گیر شد.

او با اشاره به اینکه متهم بلافاصله دستگیر و تحت الحفظ به مرکز درمانی منتقل شد، افزود: پرونده این متهم جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی ارسال شده است.

سرهنگ تقوی گفت: امنیت خط قرمز پلیس است و به مخلان نظم و امنیت عمومی اجازه نخواهیم داد با اقدامات شرورانه، آرامش شهروندان را خدشه‌دار کنند.

برچسب ها: اراذل و اوباش ، شرور سابقه دار
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۲۱ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
اشتباه کردید باید یک گلوله به مغزش میزدید تا هم خدا خشنود میشد هم خلق خدا
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