تجهیز مدارس به نیروگاه‌های خورشیدی در صورت اجرای دقیق و زمان‌بندی‌شده، می‌تواند یکی از گام‌های مهم در مسیر توسعه انرژی‌های پاک، کاهش ناترازی برق و تبدیل فضا‌های آموزشی به الگوی عملی مصرف بهینه انرژی در کشور باشد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور -  روز گذشته همزمان با انعقاد یک تفاهم‌نامه، عملیات تجهیز ۱۲ هزار مدرسه در سراسر کشور به نیروگاه‌های خورشیدی آغاز شد؛ طرحی که با هدف توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، کاهش فشار بر شبکه برق و آشنایی دانش‌آموزان با فناوری‌های نوین انرژی دنبال می‌شود.

در همین راستا، محسن طرزطلب، معاون وزیر نیرو، در پاسخ به سوال خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان درباره هماهنگی‌های انجام‌شده برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در فضا‌های آموزشی گفت: تجهیزات مورد نیاز برای راه‌اندازی نیروگاه‌های خورشیدی در مدارس آماده شده است و وزارت نیرو آمادگی کامل دارد این تجهیزات را به استان‌های مختلف ارسال کند.

او با اشاره به استقبال استان‌ها از اجرای این طرح ملی افزود: تاکنون ۱۲ استان برای مشارکت در اجرای این طرح اعلام آمادگی کرده‌اند و روند ارسال تجهیزات به این استان‌ها از هفته آینده به‌صورت رسمی آغاز خواهد شد.

طرزطلب با تأکید بر ضرورت تسریع در اجرای پروژه‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی تصریح کرد: هدف‌گذاری انجام‌شده این است که با همکاری دستگاه‌های مربوطه، تمام ۱۲ هزار مدرسه‌ای که برای اجرای این طرح در نظر گرفته شده‌اند تا اواخر تابستان به نیروگاه‌های خورشیدی مجهز شوند.

تجدیدپذیر

در ادامه هم حمیدرضا خان‌محمدی، معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور گفت: در این مسیر خیرین مدرسه‌ساز محوریت تأمین هزینه‌های جانبی را بر عهده دارند و سازمان ساتبا نیز تجهیزات لازم را در اختیار ما قرار می‌دهد. منافع حاصل از این نیروگاه‌ها مستقیماً در اختیار مدارس قرار می‌گیرد تا ضمن تأمین برق مورد نیاز در مواقع اضطراری، به اقتصاد مدارس نیز کمک شود.

او در نهایت تاکید کرد: مدارسی که جدید ساخته می‌شوند همه باید دارای نیروگاه خورشیدی باشند.

اجرای این طرح از یک سو می‌تواند به توسعه تولید پراکنده برق و تولید انرژی در محل مصرف کمک کند و از سوی دیگر، زمینه آشنایی دانش‌آموزان با مراحل طراحی، احداث و بهره‌برداری نیروگاه‌های خورشیدی را فراهم سازد.

کارشناسان حوزه انرژی معتقدند توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در مدارس، علاوه بر کمک به کاهش مصرف برق شبکه در ساعات اوج بار، می‌تواند نقش مهمی در فرهنگ‌سازی مصرف بهینه انرژی و تربیت نیروی انسانی آشنا با فناوری‌های تجدیدپذیر داشته باشد.

همچنین درآمد حاصل از تولید برق نیروگاه‌های خورشیدی مدارس می‌تواند به عنوان یک ظرفیت اقتصادی جدید، در مسیر تقویت زیرساخت‌های آموزشی و بهبود امکانات مدارس مورد استفاده قرار گیرد.

بر اساس این گزارش، تجهیز مدارس به نیروگاه‌های خورشیدی در صورت اجرای دقیق و زمان‌بندی‌شده، می‌تواند یکی از گام‌های مهم در مسیر توسعه انرژی‌های پاک، کاهش ناترازی برق و تبدیل فضا‌های آموزشی به الگوی عملی مصرف بهینه انرژی در کشور باشد.

برچسب ها: تجدیدپذیر ، ساتبا ، مدارس
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