باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

نگین فیروزه‌ای آذربایجان، میزبان گردشگران + فیلم

براساس آخرین اطلاعات منتشر شده بیش از ۷۰ درصد پهنه آبی دریاچه ارومیه آبگیری شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - با احیای دریاچه ارومیه، این روز‌ها این نگین فیروزه ای ایران به مقصد گردشگران از دور و نزدیک تبدیل شده است.

 

مطالب مرتبط
نگین فیروزه‌ای آذربایجان، میزبان گردشگران + فیلم
young journalists club

سطح آب دریاچه ارومیه افزایش یافت + فیلم

نگین فیروزه‌ای آذربایجان، میزبان گردشگران + فیلم
young journalists club

احیای بخش جنوبی دریاچه ارومیه پس از ۲۰ سال + فیلم

نگین فیروزه‌ای آذربایجان، میزبان گردشگران + فیلم
young journalists club

بازگشت پرندگان کاکایی به دریاچه ارومیه + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
حمله شب گذشته ایران به کدام اهداف اصابت کرد؟ + فیلم
۳۹۸۷

حمله شب گذشته ایران به کدام اهداف اصابت کرد؟ + فیلم

۱۳ . خرداد . ۱۴۰۵
مگان کلی: «آمریکایی‌ها زیر بار گرانی له شده‌اند، اما میلیارد‌ها دلار راهی اسرائیل می‌شود» + فیلم
۱۳۷۲

مگان کلی: «آمریکایی‌ها زیر بار گرانی له شده‌اند، اما میلیارد‌ها دلار راهی اسرائیل می‌شود» + فیلم

۱۳ . خرداد . ۱۴۰۵
انفجار خیره‌کننده پهپاد چندمیلیون‌دلاری آمریکا توسط پدافند هوایی ایران! + فیلم
۱۳۴۶

انفجار خیره‌کننده پهپاد چندمیلیون‌دلاری آمریکا توسط پدافند هوایی ایران! + فیلم

۱۳ . خرداد . ۱۴۰۵
اهرم‌های قدرت قابل توجه ایران به روایت کارشناسان جهانی + فیلم
۹۱۱

اهرم‌های قدرت قابل توجه ایران به روایت کارشناسان جهانی + فیلم

۱۳ . خرداد . ۱۴۰۵
رصد شبانه قلعه تاریخی «شقیف» توسط پهپاد «ابابیل» حزب الله + فیلم
۸۴۹

رصد شبانه قلعه تاریخی «شقیف» توسط پهپاد «ابابیل» حزب الله + فیلم

۱۳ . خرداد . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha