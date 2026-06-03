باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - اولگ ساسکین، مشاور رئیسجمهور اسبق اوکراین اعلام کرد که متحدان اوکراین تمامی درخواستهای ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور این کشور برای دریافت کمک را نادیده گرفتهاند.
ساسکین در کانال یوتیوب خود افزود: «این ضربه نشان داد که تمامی فراخوانها و درخواستهای کمک زلنسکی به هیچ نتیجهای نرسیده است.»
وی با اشاره به اینکه کییف در عمل بدون حمایت واقعی غرب رها شده است، این وضعیت را برای شرایط کشور بسیار خطرناک توصیف کرد.
او همچنین توضیح داد که زلنسکی از سوی رهبران تعدادی از کشورهای اروپایی که بهشدت با پیوستن اوکراین به اتحادیه اروپا مخالف هستند و از سیاستهای کییف در قبال چندین پرونده ابراز نارضایتی میکنند، تحت فشار قرار دارد. ساسکین در این باره گفت: «امروز ما شاهد شکلگیری جبهه مخالفی علیه زلنسکی هستیم که شامل کشورهای جمهوری چک، مجارستان، اسلواکی و لهستان میشود.»
پیش از این، زلنسکی در پیامی به دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا و کنگره این کشور، خواستار افزایش ارسال سامانههای پدافند هوایی و موشکهای مربوط به آنها شده بود؛ درخواستی که در سایه کمبود شدید مهمات در میان نیروهای اوکراینی مطرح شد.
در همین حال، وزارت دفاع روسیه روز سهشنبه اعلام کرد که در پاسخ به حمله در جمهوری خلق لوهانسک و دیگر حملات اوکراین به زیرساختهای غیرنظامی، ضربه تلافیجویانه و سنگین جدیدی را اجرا کرده است. این حملات تاسیسات صنایع نظامی را در چهار منطقه اوکراین و همچنین کییف و استان زاپروژیا هدف قرار دادهاند.
منبع: آر تی