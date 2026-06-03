شهروندخبرنگار ما با ارسال فیلمی از هدررفت آب در محله تهرانسر شهر تهران ابراز نگرانی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - آب یکی از مهمترین نعمتهای خداوند است و به عنوان مایه حیاتی محسوب میشود، با توجه به گرمای هوا و در آستانه فصل تابستان، هدررفت آب از جمله معضلات شهروندان به ویژه در سطح کلانشهرها شده و مشکلاتی را برای آنها رقم زده است.
شهروند خبرنگار ما فیلمی را به نمایش گذاشت که مشاهده میکنید.
متن پیام شهروندخبرنگار
سلام و وقت بخیر ما ساکن مسکن ویژه تهرانسر واقع در خ یاس۸ هستیم. آب مثل چشمه از وسط خیابان میجوشد وهیچ کس هم نیست پیگیری پاسخ درستی به ما بدهد. بارها این اتفاق در بی آبی افتاد و پیگیری ما به نتیجه نرسید.. درختان خشک شدند بعد آب تصفیه شده به این شکل هدر میرود. خواهش میکنم پیگیری کنید.
منبع: شهروندخبرنگار - تهران
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