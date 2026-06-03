شهروندخبرنگار ما با ارسال فیلمی از هدررفت آب در محله تهرانسر شهر تهران ابراز نگرانی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - آب یکی از مهمترین نعمت‌های خداوند است و به عنوان مایه حیاتی محسوب می‌شود، با توجه به گرمای هوا و در آستانه فصل تابستان، هدررفت آب از جمله معضلات شهروندان به ویژه در سطح کلانشهر‌ها شده و مشکلاتی را برای آنها رقم زده است.
شهروند خبرنگار ما فیلمی را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

متن پیام شهروندخبرنگار

سلام و وقت بخیر ما ساکن مسکن ویژه تهرانسر واقع در خ یاس۸ هستیم. آب مثل چشمه از وسط خیابان می‌جوشد وهیچ کس هم نیست پیگیری پاسخ درستی به ما بدهد. بار‌ها این اتفاق در بی آبی افتاد و پیگیری ما به نتیجه نرسید.. درختان خشک شدند بعد آب تصفیه شده به این شکل هدر می‌رود. خواهش می‌کنم پیگیری کنید.

منبع: شهروندخبرنگار - تهران

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برچسب ها: هدررفت آب ، آب و فاضلاب ، مشکلات مردم
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۴ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
سلام لطفا درمورد آب رسانی شرب تصفیه شده منطقه برزاوند ور وستای نیسیان نیز پی گیری شود تا ساکنین ازآب شرب بهره مند گردند روستا دارای لوله کشی آب بوده ولی قابل شرب نیست وآن هم گاهی مواقع کم فشار می باشد .
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