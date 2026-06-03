باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

تصاویری از حملات ایران به مرکز ناوگان پنجم دریایی آمریکا

تصاویری از پاسخ سپاه پاسداران به تجاوز ارتش آمریکا و حمله به ناوگان پنجم دریایی و پایگاه هوایی و بالگردی ارتش آمریکا را مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، شب گذشته مرکز ناوگان پنجم دریایی آمریکا را مورد حملات موشکی و پهپادی قرار داد.

 

مطالب مرتبط
تصاویری از حملات ایران به مرکز ناوگان پنجم دریایی آمریکا
young journalists club

بروجردی: آمریکا با آتش بازی نکند؛ پاسخ ایران فراتر از تصور خواهد بود + فیلم

تصاویری از حملات ایران به مرکز ناوگان پنجم دریایی آمریکا
young journalists club

پاسخ آتشین سپاه به تجاوز آمریکایی‌ها + فیلم

تصاویری از حملات ایران به مرکز ناوگان پنجم دریایی آمریکا
young journalists club

تصاویر پاسخ سپاه‌پاسداران به تجاوز ارتش آمریکا

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
حمله شب گذشته ایران به کدام اهداف اصابت کرد؟ + فیلم
۳۹۸۷

حمله شب گذشته ایران به کدام اهداف اصابت کرد؟ + فیلم

۱۳ . خرداد . ۱۴۰۵
مگان کلی: «آمریکایی‌ها زیر بار گرانی له شده‌اند، اما میلیارد‌ها دلار راهی اسرائیل می‌شود» + فیلم
۱۳۷۲

مگان کلی: «آمریکایی‌ها زیر بار گرانی له شده‌اند، اما میلیارد‌ها دلار راهی اسرائیل می‌شود» + فیلم

۱۳ . خرداد . ۱۴۰۵
انفجار خیره‌کننده پهپاد چندمیلیون‌دلاری آمریکا توسط پدافند هوایی ایران! + فیلم
۱۳۴۶

انفجار خیره‌کننده پهپاد چندمیلیون‌دلاری آمریکا توسط پدافند هوایی ایران! + فیلم

۱۳ . خرداد . ۱۴۰۵
اهرم‌های قدرت قابل توجه ایران به روایت کارشناسان جهانی + فیلم
۹۱۱

اهرم‌های قدرت قابل توجه ایران به روایت کارشناسان جهانی + فیلم

۱۳ . خرداد . ۱۴۰۵
رصد شبانه قلعه تاریخی «شقیف» توسط پهپاد «ابابیل» حزب الله + فیلم
۸۴۹

رصد شبانه قلعه تاریخی «شقیف» توسط پهپاد «ابابیل» حزب الله + فیلم

۱۳ . خرداد . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۰
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۵۲ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
از ارتش تروریستی و کودک کش آمریکا و اسرائیل باید تلفات گرفت و به درک واصلشون کرد
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
مجید صمدی ایوری
۱۶:۱۷ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
ماشاالله بزنید نابودشان کنید...
۰
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۱۱ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
درود برشما✊️🇮🇷
خدا یاورتان 🤲
۰
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۹ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
لحظه اثابتشو هم نشان دهید
۱
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۴ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
باریکلا. بزن که خوب می زنی. سنگ زدن به شیطان یعنی همین
۴
۱۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۲ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
خراب شدن اردوگاه را نشان بدن کیف کنیم اوار که روی سرشان میریزه هم نشون بدن
۱
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۶ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
ناوگان پنجم را هم نشان بدهید.
۴
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
مشت آهنین
۱۰:۳۸ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
دقیقآ همینه،جلوی سگ زرد باید ایستاد،فرار کردی پاچت رو میگیره.
۲
۲۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۱۸ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
ماشاءالله به نیروهای نظامی مقتدر
۳
۲۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
عباس
۱۰:۱۳ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
الله اکبر

ماشالله
۲
۲۶
پاسخ دادن