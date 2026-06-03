باشگاه خبرنگاران جوان - حامد ذاکری، مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی هرمزگان، از آسیب‌دیدگی ۷۸۴ واحد مسکونی و تجاری در جریان جنگ تحمیلی سوم خبر داد و اظهار کرد: از این تعداد، ۷۱۲ واحد مسکونی و بقیه تجاری است که شهرستان بندرعباس با ۳۳۶ واحد، بیشترین سهم را از این خسارت‌ها به خود اختصاص داده است.

وی افزود: بر اساس ارزیابی‌های فنی انجام‌شده، ۴۰ واحد مسکونی و تجاری نیازمند احداث مجدد هستند و ۹۶ واحد نیز باید مقاوم‌سازی شوند.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی هرمزگان ادامه داد: همچنین ۱۴۰ واحد با آسیب کمتر، در دسته واحدهای تعمیری نوع ۲ قرار گرفته‌اند.

ذاکری گفت: ۵۰۸ واحد نیز در دسته سایر خسارت‌ها و ۲۲۵ واحد در بخش خسارت‌های معیشتی ثبت شده است.

وی تأکید کرد: بنیاد مسکن تلاش دارد روند رسیدگی، بازسازی و حمایت از خانوارهای آسیب‌دیده را با دقت کامل و در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام دهد تا تداوم خدمت‌رسانی و جبران خسارت‌ها با سرعت بیشتری دنبال شود.