باشگاه خبرنگاران جوان - «رافائل گروسی» رییس سازمان انرژی اتمی اخیرا بیش از پیش تحرکات خود را در جهت موضوع هسته‌ای کشورمان افزایش داده است. این تحرکات به نقش و مأموریت وی در قبال برنامه هسته‌ای کشورمان و خصوصا میزان اورانیوم ایران باز می‌گردد.

گروسی مأموریت یافتن اورانیوم‌های غنی شده

گروسی به‌خصوص در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه که با گزارش ادعایی خود بهانه حمله رژیم صهیونی به کشورمان را بوجود آورد و در برابر حمله آمریکا به تاسیسات هسته‌ای کشورمان و ترور دانشمندان هسته‌ای ایران سکوت کرده بعد از جنگ ۱۲ روزه نشان داد که مأموریت پیدا کردن اورانیوم‌های غنی شده ایران را دارد. نقش گروسی آنقدر آشکار بود که شهید علی لاریجانی در توییتی عنوان داشت که ایران بعد‌ها به حساب وی رسیدگی خواهد کرد.

تمرکز جدی وی در این حیطه با تاکیدات برای پیدا کردن مکان این مواد غنی شده حاکی از پشت پرده ماجرای فعالیت‌های وی دارد. وی بعد از جنگ ۱۲ روزه با میانداری مصر توافقی را کلید زد که با توجه به فعال کردن مکانیسم ماشه توسط تروئیکای اروپایی خیلی زود از بین رفت.

اخیراً مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی

مدعی شده است: «تغییر اساسی در ارزیابی از برنامه هسته‌ای ایران ایجاد شده است. به دلیل اینکه ما در جنگ هستیم و برنامه هسته‌ای ایران هدف قرار گرفته است، یک تغییر اساسی در ارزیابی از برنامه هسته‌ای ایران ایجاد شده است. بسیاری از فعالیت‌های هسته‌ای ایران اکنون متوقف شده است.»

بی‌اعتباری آژانس اتمی با مدیریت گروسی

اگرچه با توجه به تحرکات گروسی که مأموریت وی علیه برنامه هسته‌ای کشورمان را به وضوح نشان می‌دهد، هم ایران ارتباط خود را با آژانس کم کرده و هم با این عملکرد یکطرفه و ضد هسته‌ای آژانس وجاهتی دیگر در حوزه کاری خود ندارد و اعتبار پایین آن فدای عملکرد منفی گروسی شد. اظهارات گروسی به خوبی با اهداف آمریکا در برابر برنامه هسته‌ای کشورمان همراستا و همخوانی دارد.

ادعا‌های گروسی همخوان با نقشه آمریکا برای برنامه هسته‌ای ایران

اخیراً مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته است: «یک توافق احتمالی می‌تواند شامل رقیق‌سازی بخشی از اورانیوم غنی‌شده ایران و انتقال باقی‌مانده آن به یک کشور ثالث باشد.» اظهاراتی که اهداف آمریکا را به خوبی پوشش می‌دهد. گروسی در جای دیگر ادعا کرده است: «دستیابی به توافق بین آمریکا و ایران نیازمند اراده سیاسی از سوی تهران است! بیشتر اورانیوم غنی‌شده با غلظت بالای ایران احتمالاً هنوز در مجتمع هسته‌ای اصفهان که بمباران شد، قرار دارد. ما می‌خواهیم تأسیسات هسته‌ای ایران را در نطنز و فردو که مواد هسته‌ای در آنها ذخیره می‌شود، بازرسی کنیم.»

گروسی بازهم در اظهارات قابل توجهی عنوان کرده است: «خروج اورانیوم غنی شده ایران غیرممکن نیست! خروج اورانیوم غنی‌شده ایران غیرممکن نیست، اما آسان نیست، چون به شکل گاز و بسیار آلاینده است. گزینه‌های جایگزین شامل رقیق‌سازی است. توافق با ایران بدون نظارت سخت‌گیرانه، غیرمعقول است. انعقاد هرگونه توافق با ایران بدون سازوکار‌های دقیق راستی‌آزمایی و نظارت سخت‌گیرانه بر تأسیسات هسته‌ای، غیرمنطقی است.»

علت افزایش تحرکات ضد هسته‌ای گروسی علیه ایران

افزایش ادعا‌ها و تحرکات اخیر رافائل گروسی درباره ذخایر اورانیوم غنی‌شده ایران، بازرسی از تأسیسات هسته‌ای و نحوه توافق احتمالی با تهران، بار دیگر پرسش‌هایی را درباره نقش و جهت‌گیری آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مطرح کرده است. همزمانی این مواضع با فشار‌های سیاسی غرب و تلاش برای فعال‌سازی اهرم‌های جدید علیه ایران، موجب شده بسیاری این اقدامات را فراتر از یک مأموریت فنی و در چارچوب اهداف سیاسی آمریکا و متحدانش ارزیابی کنند.

مجموعه ادعا‌ها و تحرکات اخیر گروسی نشان می‌دهد که پرونده هسته‌ای ایران همچنان در معرض فشار‌های سیاسی و امنیتی قرار دارد و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز نتوانسته نسبت به اتهام جانبداری از خواسته‌های غرب پاسخ قانع‌کننده‌ای ارائه دهد.

اصرار بر بازرسی‌های گسترده، تعیین تکلیف برای ذخایر اورانیوم غنی‌شده و ارائه نسخه برای توافق احتمالی میان ایران و آمریکا، بیش از آنکه در چارچوب یک نهاد فنی و بی‌طرف قابل تفسیر باشد، این شائبه را تقویت می‌کند که آژانس تحت مدیریت گروسی در حال ایفای نقشی فراتر از وظایف تعریف‌شده خود است. از این رو، هرگونه تعامل آینده با آژانس نیازمند هوشیاری، دقت و توجه به تجربه‌های گذشته خواهد بود تا منافع و حقوق هسته‌ای کشور در سایه فشار‌های سیاسی و روایت‌سازی‌های جهت‌دار خدشه‌دار نشود.

منبع: فارس