باشگاه خبرنگاران جوان - جلال ملکی سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران اظهار کرد: ساعت ۶:۱۴ دقیقه صبح امروز وقوع انفجار یک دستگاه خودرو در داخل جایگاه پمپ گاز واقع در بزرگراه یاسینی، مسیر غرب به شرق، بعد از سه‌راه تهرانپارس به سامانه ۱۲۵ اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله دو ایستگاه آتش‌نشانی به محل حادثه اعزام شدند. آتش‌نشانان پس از حضور در محل مشاهده کردند که در جایگاه سوخت‌گیری گاز CNG، تنها یک دستگاه خودروی نیسان یخچال‌دار شخصی در حال سوخت‌گیری بوده که به یکباره دچار انفجار شده است.

ملکی ادامه داد: این حادثه خوشبختانه منجر به حریق نشد، اما شدت انفجار خسارت‌های زیادی به خودروی نیسان و بخش‌هایی از جایگاه سوخت وارد کرد. بیشتر خسارت‌ها مربوط به دیواره‌ها و سقف جایگاه بود که از ورق‌های کامپوزیتی ساخته شده و آسیب قابل توجهی دیده بودند.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران با بیان اینکه علت حادثه نیازمند بررسی کارشناسی است، گفت: در این حادثه دو نفر شامل راننده ۶۰ ساله خودروی نیسان و یکی از کارکنان ۴۰ ساله جایگاه مصدوم شدند که پس از انجام اقدامات اولیه، تحویل عوامل اورژانس شدند تا به مراکز درمانی منتقل شوند.

وی تصریح کرد: خوشبختانه این حادثه هیچ مورد فوتی و تلفات جانی نداشت و انفجار نیز تنها در حد یک انفجار اولیه بود و به آتش‌سوزی منجر نشد.

ملکی در پایان خاطرنشان کرد: محل حادثه برای بررسی علت وقوع انفجار تحویل کارشناسان مربوطه شد و عملیات آتش‌نشانان در ساعت ۶:۵۲ دقیقه به پایان رسید.

منبع: ایسنا