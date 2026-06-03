سرپرست دانشگاه بیرجند از تحصیل ۱۲ هزار و ۹۰۸ دانشجو در مقاطع مختلف تحصیلی در این دانشگاه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید محمدعلی سجادی - خامسان سرپرست دانشگاه بیرجند در نشست خبری به مناسبت پنجامین سالگرد افتتاح دانشگاه بیرجند گفت: به این مناسبت ۱۹ طرح عمرانی، آموزشی و رفاهی کلنگ زنی و افتتاح خواهد شد.

او با اشاره به اینکه هم اکنون دانشگاه بیرجند ۱۲ هزار و ۹۰۸ دانشجو در مقاطع مختلف تحصیلات عالی را داراست، افزود: از این تعداد ۶۲۰ دانشجو جزو دانشجویان بین الملل بوده که از کشور‌های افغانستان، نیجریه و بنگلادش هستند.

خامسان بیان کرد: ۳۵۲ عضو هیئت علمی که ۵۲ درصد آن‌ها رتبه علمی دانشیار به بالا را دارا هستند در دانشگاه بیرجند فعالیت می‌کنند.

سرپرست دانشگاه بیرجند اظهار کرد: هم اکنون ۹ طرح شاخص عمرانی در دانشگاه در حال اجرا است که از جمله آن‌ها می‌توان به فاز اول دانشکده هنر اشاره کرد که در ۴ بلوک در بهمن امسال افتتاح خواهد شد.

او گفت: بودجه کلی دانشگاه امسال نسبت به پارسال ۴۴ درصد رشد داشته و اعتبارات تملک از محل منابع وزارت علوم امسال ۱۴۴ درصد افزایش یافته است.

خامسان ادامه داد: اعتبارات تملک استانی نیز با همراهی استاندار خراسان جنوبی امسال ۴۸۸ درصد افزایش یافته که برای پیشبرد برنامه‌های دانشگاه بسیار راهگشا خواهد بود.

سرپرست دانشگاه بیرجند از افزایش ۳۹ درصدی درآمد‌های اختصاصی دانشگاه نیز خبر داد و عنوان کرد: در حوزه پژوهشی نیز اعتبارات پژوهانه اساتید ۱۰۰ درصد افزایش یافته تا فعالیت‌های علمی اساتید با کیفیت بهتری تهیه شود و شرایط تهیه طرح‌ها تسهیل شود.

او از پرداخت ۱۰۰ درصد مطالبات اساتید دانشگاه بیرجند خبر داد و گفت: پارسال ۲۴ استادیار جدید در دانشگاه جذب شده و در ۳۶۰ درس بازنگری سرفصل صورت گرفته است.