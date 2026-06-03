معاون وزیر و رئیس سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی وزارت آموزش و پرورش گفت: بیش از ۲۱ هزار مدرسه و ۲۰ هزار مرکز غیر دولتی در سطح کشور فعالیت می‌کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان - احمد محمود زاده در دیداراعضای شورای هماهنگی موسسان مدارس غیردولتی استان فارس در محل شهر سیدان شهرستان مرودشت، با تبریک ایام عید سعید غدیر خم، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره همه شهدا به ویژه رهبر شهید، معلمان و فرهنگیان شهید افزود: در ایام جنگ تحمیلی سوم، مردم ایران جانانه از کیان کشور دفاع و از نظام، دولت و نیرو‌های نظامی حمایت کردند و همچنان در میدان ایستاده‌اند.

محمودزاده تصریح کرد: بیش از ۲۱ هزار مدرسه و ۲۰ هزار مرکز غیر دولتی در سطح کشور فعالیت می‌کنند که از سیاست‌های حمایتی وزارت آموزش و پرورش بهره‌مند می‌شوند.

او اضافه کرد: موسسین باید انتظار بازده سریع و زود هنگام را از تاسیس یک مدرسه و مرکز نداشته باشند و سعه صدر داشته و منتظر نتیجه گیری باشند.

معاون وزیر و رئیس سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی وزارت آموزش و پرورش گفت: حاکمیت، آموزش و پرورش غیردولتی را بخشی از فرآیند تربیت می‌شناسند و ما این سیاست را به صورت جدی پیگیری می‌کنیم.

عضو شورای معاونان وزارت آموزش و پرورش گفت: عنصر اصلی مدرسه نیروی انسانی است لذا باید روی معلم سرمایه گذاری کرد.

معاون وزیر و رئیس سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی وزارت آموزش و پرورش اضافه کرد: سیاست ما در مدارس غیردولتی، حرکت در مسیر علمی و تقویت هویت ملی اسلامی است.

محمودزاده گفت: تلاش داریم دانش آموزانی در تراز انقلاب اسلامی تربیت کنیم که دارای برجستگی‌های اجتماعی، اخلاقی، اعتقادی و ...، باشد.

او ادامه داد: هویت سازی، دشمن شناسی، آگاهی بخشی باید از برنامه‌های مدیران ما در مدارس غیر دولتی باشد.

 رئیس اداره مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی اداره کل آموزش و پرورش فارس نیز گفت: مؤسسان مدارس غیردولتی بازوان توانمند آموزش و پرورش در تحقق عدالت آموزشی و ارتقای کیفیت نظام تعلیم و تربیت هستند.

کاظم کشمیری با اشاره به اهمیت هم‌افزایی میان بخش خصوصی و حاکمیت، افزود: توسعه مشارکت‌های مردمی و حمایت از مؤسسان دغدغه‌مند راهبردی اساسی برای شکوفایی ظرفیت‌های مغفول در مدارس غیردولتی است. 

او تصریح کرد: این جلسات هم‌اندیشی فرصتی مغتنم برای احصای مشکلات اجرایی و هم‌راستایی حداکثری با سیاست‌های بالادستی سازمان در جهت بهبود مستمر استاندارد‌های آموزشی و پرورشی محسوب می‌شود.

کشمیری ادامه داد: در این جلسه، علاوه بر بررسی موانع موجود بر سر راه توسعه مدارس غیردولتی، پیرامون راهکار‌های بهره‌مندی حداکثری از پتانسیل‌های مردمی و ارتقای سرانه خدمات آموزشی در استان بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

۵ هزار و ۵۰۰ کلاس درس در طرح قرار آموزشی در فارس

مدیرکل آموزش و پرورش فارس گفت: در شرایط جنگی ماه‌های اخیر، از مجموع ۲۳ هزار کلاس درس مقطع ابتدایی در استان بیش از ۵ هراز و ۵۰۰ کلاس درس در مساجد، حسینیه ها، منازل معلمان و دانش آموزان در قالب طرح قرار آموزشی برگزار شد.

بیش از ۲۱ هزار مدرسه غیردولتی در کشور فعال است

محسن کلاری در جمع نمازگزاران بخش سیدان شهرستان مرودشت، اظهار کرد: در شرایط جنگی و مجازی شدن مدارس، تلاش کردیم با اجرای طرح قرار آموزشی فرآیند تعلیم و تربیت را با قدرت پیش ببریم.

کلاری تصریح کرد: در شرایط جنگی ماه‌های اخیر، از مجموع ۲۳ هزار کلاس درس مقطع ابتدایی بیش از در استان بیش از ۵ هراز و ۵۰۰ کلاس درس در مساجد، حسینیه ها، منازل معلمان و دانش آموزان در قالب طرح قرار آموزشی برگزار شد.

او ادامه داد: برگزاری دوره تثبیت و مرور پایه به ویژه در دوره ابتدایی را برای دانش آموزان در تابستان در دستور کار قرار داده‌ایم.

مدیرکل آموزش و پرورش فارس خاطرنشان کرد: دانش آموزان بزرگترین سرمایه‌های ما در کشور هستند امیدواریم با خدمت صادقانه مسیر توسعه کشور را فراهم کنیم.

او اضافه کرد: انشاالله به برکت خون شهدا‌ی دانش آموز و فرهنگی بتوانیم در مسیر عزت کشور قدم برداریم و به پیروزی مطلق برسیم.

عدم تناسب شهریه مدارس غیر دولتی با تورم، چالش مجازی شدن مدارس و کاهش کیفیت آموزشی، مشکلات مراکز زبان آموزی و ...، از جمله مواردی بود که در این جلسه مطرح شد.

منبع: آموزش و پرورش فارس

برچسب ها: مدرسه ، غیردولتی ، معاون وزیر ، مشارکت مردمی ، آموزش و پرورش فارس
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