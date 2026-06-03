باشگاه خبرنگاران جوان - معاون آموزش متوسطه اداره‌کل آموزش و پرورش استان کرمان، از آغاز نظارت میدانی و دقیق بر روند برگزاری امتحانات مجازی در مدارس این استان خبر داد و گفت: امتحانات باید بدون استرس و با آرامش برای دانش‌آموزان برگزار شود.

ابوالحسن خسروشاهی با اشاره به آغاز امتحانات دانش‌آموزان پایه‌های هفتم تا دهم از نهم خردادماه، اظهار داشت: به منظور تضمین سلامت آزمون‌ها و کیفیت‌بخشی به فرآیند سنجش، نظارت میدانی با همکاری اداره سنجش در دو سطح مجازی و حضوری در حال اجراست.

وی افزود: این نظارت‌ها شامل رصد لحظه‌ای روند آزمون‌ها از طریق ورود به سامانه آزمون‌های مدارس و همچنین حضور فیزیکی بازرسان در مدارس جهت بررسی میدانی فرآیند برگزاری آزمون‌ها، به‌ویژه در پایه ششم است.

خسروشاهی با تأکید بر لزوم اتخاذ تصمیمات شورایی در مدیریت آزمون‌ها، تصریح کرد: رعایت دقیق پروتکل‌های حفاظتی و آموزشی در تمامی مراحل برگزاری امتحانات الزامی است و تیم‌های نظارتی موظف‌اند هرگونه چالش احتمالی را به سرعت شناسایی و مرتفع کنند.

معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش استان کرمان با اشاره به اهمیت سلامت روان دانش‌آموزان و خانواده‌ها در این ایام، خاطرنشان کرد: اولویت اصلی ما برگزاری امتحانات در فضایی آرام و به دور از هرگونه تنش و استرس است تا دانش‌آموزان بتوانند بدون دغدغه، توانمندی‌های علمی خود را به نمایش بگذارند.

منبع: آموزش و پرورش