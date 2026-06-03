بلاتکلیفی تیم ملی فوتبال ایران در آستانه جام جهانی ۲۰۲۶

در حالی که نیویورک‌تایمز از بلاتکلیفی تیم ملی فوتبال ایران در صدور روادید برای جام جهانی ۲۰۲۶ خبر داده است، رئیس فدراسیون فوتبال این ادعا را رد کرده و بر پیگیری قاطعانه روند صدور ویزا و حمایت از تیم ملی تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان- در شرایطی که یکی از کشور‌ها میزبان جام جهانی رویه‌ای عجیب را در پیش گرفته و در صدور روادید برای بازیکنان، اعضای کادرفنی، همراهان و اصحاب رسانه کشوری که با شایستگی جزو ۴۸ تیم صعودکننده به جام ۲۰۲۶ قرار گرفته، کوتاهی می‌کند؛ رسانه نیویورک‌تایمز طی گزارشی به این مسئله پرداخت. خبرنگار نیویورک‌تایمز که در جریان برگزاری اردوی ترکیه ملی‌پوشان فوتبال ایران قرار داشت، دیروز طی گزارشی مدعی شد که بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران در حالی این روز‌ها تمرین کرده و خودشان را برای حضور در جام جهانی مهیا می‌کنند که در برزخ هستند و بلاتکلیف مانده‌اند. این مسئله با واکنش صریح و قاطع رئیس فدراسیون فوتبال همراه شد و تاج در گفت‌و‌گو با خبرنگار نیویورک‌تایمز که متن کامل آن به‌زودی منتشر خواهد شد، در پاسخ به این ادعا گفت: هرگز چنین نیست؛ ایرانی‌ها به‌خصوص بازیکنان تیم ملی ایران که نماینده یک ملت عزت‌مند هستند، هرگز در برزخ قرار نخواهند گرفت و تمرینات خود را بدون توجه به کارشکنی طرف مقابل، پی‌گیری می‌کنند و اساساً بر این قبیل مسائل تمرکز نمی‌کنند.

این موضع‌گیری در شرایطی است که پروسه صدور روادید ملی‌پوشان فوتبال ایران در حال انجام است و ارکان اجرایی و اداری فدراسیون و تیم ملی با تمام توان در تلاش هستند تا تیم ملی با عزت به مکزیک سفر کند. مهدی تاج هم‌چنین روز گذشته تماس تلفنی مفصلی با امیر قلعه‌نویی، سرمربی تیم ملی فوتبال و مهدی طارمی داشت و ضمن عرض خدا قوت و خسته نباشید به مجموعه کادرفنی و بازیکنان، حمایت کامل و جامع خود از تیم ملی را بار دیگر ابراز داشت و با آرزوی موفقیت برای تیم ملی در جام جهانی، آنان را پرچم‌داران جامعه ایران در میدان بزرگ و جهان‌نمای جام جهانی دانست.

برچسب ها: تاج ، جام جهانی2026
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