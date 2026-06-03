رئیس حوزه قضایی کوهبنان پس از بازدید معدن ذغالسنگ با اشاره به مشاهده نواقص در حوزه ایمنی، بهداشت و صیانت از سلامت کارگران، به مسئولان این معدن یک ماه برای رفع مشکلات مهلت داد .

باشگاه خبرنگاران جوان - رئیس حوزه قضایی شهرستان کوهبنان پس از بازدید سرزده از معدن ذغالسنگ «۱۴/۱۲ هشونی غربی» با اشاره به مشاهده نواقص جدی در حوزه ایمنی، بهداشت و صیانت از سلامت کارگران، به مسئولان این معدن یک ماه مهلت داد تا نسبت به رفع کامل مشکلات اقدام کنند و تأکید کرد: در صورت بی‌توجهی، دستور تعطیلی معدن و برخورد قانونی با متخلفان صادر خواهد شد.

صادق کاظمی به همراه بازرسان اداره کار و کارشناسان شبکه بهداشت، در بازدیدی سرزده از معدن ذغالسنگ «۱۴/۱۲ هشونی غربی» از نزدیک وضعیت ایمنی، بهداشت محیط کار و شرایط کارگری این واحد معدنی را مورد بررسی قرار داد.

این بازدید بدون هماهنگی قبلی انجام شد و در جریان آن، نواقص متعدد و قابل توجهی در زمینه ایمنی معدن، وضعیت بهداشت محیط کار و رعایت استاندارد‌های لازم برای حفظ سلامت کارگران مشاهده شد. همچنین کارشناسان شبکه بهداشت نسبت به شرایط موجود و خطرات احتمالی ناشی از تداوم این وضعیت برای نیرو‌های شاغل هشدار دادند.

رئیس حوزه قضایی کوهبنان پس از بررسی میدانی و ثبت موارد نقص، با استناد به قوانین کار و مقررات بهداشت حرفه‌ای، به مسئولان معدن یک ماه مهلت داد تا تمامی نواقص احصاءشده را به طور کامل برطرف کنند.

وی با تأکید بر اینکه در پایان این مهلت، بازدید و ارزیابی مجدد از معدن انجام خواهد شد، تصریح کرد: چنانچه مشکلات موجود در موعد مقرر رفع نشده باشد، از تمامی ظرفیت‌های قانونی استفاده خواهد شد و در صورت ضرورت، دستور تعطیلی کامل معدن تا زمان رفع همه نواقص صادر می‌شود.

کاظمی خاطرنشان کرد: ادامه فعالیت در شرایط فعلی می‌تواند در بلندمدت زمینه‌ساز بروز بیماری‌های مختلف برای کارگران و حتی وقوع حوادث ناگوار شود و جان نیرو‌های زحمتکش این بخش را در معرض خطر قرار دهد؛ از این‌رو، حفظ سلامت و امنیت کارگران خط قرمز دستگاه قضایی است.

رئیس حوزه قضایی کوهبنان هشدار داد: اگر نواقص اعلامی از سوی بازرسان اداره کار و کارشناسان شبکه بهداشت در مهلت تعیین‌شده برطرف نشود، افزون بر تعطیلی معدن، با متخلفان نیز برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

وی در پایان با اشاره به ظرفیت گسترده معدنی شهرستان کوهبنان در حوزه ذغالسنگ، سرب و روی، از تمامی مدیران معادن خواست ایمنی محیط کار را در اولویت نخست قرار دهند و افزود: ادامه فعالیت معدنی بدون رعایت الزامات ایمنی و بهداشتی پذیرفتنی نیست و اگر قصور یا خطایی از سوی مدیران معادن منجر به بروز مشکل برای کارگران شود، بدون هیچ‌گونه اغماض و برابر مقررات شرعی و قانونی با مسئولان مربوطه برخورد خواهد شد.



منبع: دادگستری