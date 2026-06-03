باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - وبسایت صهیونیستی والا به نقل از یک منبع امنیتی گزارش داد که ارتش رژیم تروریستی اسرائیل سامانههای مختلفی را برای رهگیری پهپادهای بدون سرنشین با استفاده از ابراز مختلف آزمایش کرده است، اما نرخ موفقیت هیچیک از آنها از ۵۰ درصد فراتر نرفته است.
این منبع اظهار داشت: «این خبر خوشایندی نیست، اما از هیچی بهتر است؛ ما به بهبود عملی این سامانهها ادامه خواهیم داد و از این تجربیات درس خواهیم گرفت.»
این رسانه فاش کرد که تصمیم گرفته شده است سامانه «خنجر» در میان ارتش رژیم تروریستی اسرائیل برای مقابله با پهپادهای حزبالله توزیع شود؛ سامانهای که یک سیستم دید هوشمند و کارآمد ضد پهپاد به شمار میرود.
والا در ادامه ادعا کرد که تعداد محدودی از سامانههای لیزری مینیاتوری مستقر شدهاند و اشاره کرد که وزارت جنگ رژیم تروریستی اسرائیل در حال بررسی استفاده از لیزر برای کور کردن پهپادها نیز هست.
منبع: الجزیره