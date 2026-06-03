باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - رئیس اتاق بازرگانی فارس به همراه نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسلامی و مدیرعامل اتحادیه کنسرو استان، در دیداری با مدیرکل دفتر حمایت از سرمایهگذاری سازمان بازرسی کل کشور، راهکارهای رفع موانع پیشروی بازگشت ارز حاصل از صادرات بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی استان را بررسی کردند.
محمدصادق حمیدیان، رئیس اتاق بازرگانی فارس با اشاره به ظرفیتهای کمنظیر استان در صادرات محصولات کشاورزی، خواستار بازنگری در قوانین رفع تعهد ارزی شد.
او با تشریح آسیبهای ناشی از سیاستهای فعلی رفع تعهد ارزی بر پیکره بخش خصوصی گفت: اقتضائات صادرات در حوزه کشاورزی و صنایع تبدیلی به دلیل فسادپذیری کالاها، هزینههای بالای لجستیک و رقابت فشرده در بازارهای منطقهای، کاملاً با بخشهای صنعتی و معدنی بزرگ متفاوت است و صادرکنندگان این بخش نیازمند مشوقها و کانالهای تسهیلشدهتری برای ایفای تعهدات خود هستند.
در ادامه، حسنعلی محمدی، نماینده مردم فسا و رئیس فراکسیون صنعت، معدن، ایمنی و استاندارد مجلس شورای اسلامی بر عزم جدی قوه مقننه برای حمایت از تولید ملی تاکید کرد و افزود: قوانین و نظارتها باید به گونهای ریلگذاری شوند که بازوهای اجرایی کشور بهجای ایجاد محدودیت، فرآیند تجارت بینالمللی را برای بخش خصوصی شناسنامهدار و صنایع تبدیلی تسهیل کنند.
همچنین سیوندانی مدیرعامل اتحادیه کنسرو استان فارس به نمایندگی از واحدهای تولیدی، گزارشی از چالشهای میدانی فعالان اقتصادی در مواجهه با سامانههای ارزی، موانع سیستماتیک موجود و آسیبهای ناشی از آن بر پیکره صنایع غذایی استان ارائه داد.
احمد نظری، مدیرکل دفتر حمایت از سرمایهگذاری و تولید ملی سازمان بازرسی کل کشور نیز در این دیدار با تاکید بر رویکرد حمایتی این سازمان از فعالیتهای اقتصادی شناسنامهدار و جهادگران سنگر تولید، نسبت به پیگیری دغدغههای مطرحشده از سوی پارلمان بخش خصوصی فارس قول مساعد داد.
نظری اظهار داشت: دفتر حمایت از سرمایهگذاری سازمان بازرسی با جدیت به پرونده چالشهای ارزی صادرات کشاورزی و صنایع تبدیلی ورود خواهد کرد تا با تعامل میاندستگاهی، راهکارهایی قانونی، عملیاتی و گرهگشا برای روانسازی فرآیند رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان و حفظ بازارهای هدف صادراتی کشور تدوین و اجرایی شود.