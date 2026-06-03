باشگاه خبرنگاران جوان- تیم ملی فوتبال ایران پس از پیروزی ۳ بر یک مقابل گامبیا، روز پنجشنبه در دومین دیدار دوستانه خود در اردوی آنتالیا به مصاف مالی خواهد رفت. تیمی که اگرچه در میان قدرتهای سنتی فوتبال آفریقا قرار نمیگیرد، اما در سالهای اخیر روندی رو به رشد را طی کرده و به یکی از تیمهای قابل احترام این قاره تبدیل شده است.
در شرایطی که هماهنگی و انتخاب حریفان تدارکاتی مناسب برای تیم ملی با توجه به شرایط فعلی با دشواریهای فراوانی همراه است، تقابل با مالی میتواند یک محک جدی و ارزشمند برای شاگردان امیر قلعهنویی باشد. این تیم در رده پنجاهودوم جهان و دهم آفریقا قرار دارد و فوتبالی مبتنی بر قدرت بدنی، سرعت بالا و نظم تاکتیکی ارائه میدهد.
اهمیت این مسابقه زمانی بیشتر مشخص میشود که شخص سرمربی تیم ملی نیز مالی را بزرگترین محک تیمش پیش از بازی با نیوزیلند توصیف کرده است. در واقع بازی با حریفی که بخش عمده بازیکنانش در لیگهای معتبر اروپایی حضور دارند، فرصت مناسبی برای ارزیابی شرایط فنی و تاکتیکی ملیپوشان خواهد بود.
ترکیب مالی نیز نشاندهنده کیفیت قابل توجه این تیم است. از ۲۴ بازیکن دعوتشده، ۲۰ نفر در خارج از کشور و در لیگهای مختلف اروپایی و آسیایی بازی میکنند. حضور ۹ بازیکن در فوتبال فرانسه و لژیونرهایی از انگلیس، ایتالیا، هلند، اسپانیا، پرتغال، سوئیس، اتریش، روسیه و مصر، مصداقی روشن برای سطح فنی مناسب این تیم است.
ارزش تقریبی ۲۰ بازیکن لژیونر فهرست مالی بیش از ۵۸ میلیون یورو است. کاموری دومبیا، هافبک برست فرانسه، با ارزش ۹ میلیون یورو گرانترین بازیکن فهرست این تیم محسوب میشود و در کنار او نفراتی، چون سومالیا دیاباته، عثمان کامارا و لاسین سینایوکو از مهرههای شاخص حریف به شمار میروند.
مالی در سالهای اخیر با تکیه بر بازیکنان شاغل در لیگهای معتبر اروپایی، پیشرفت محسوسی داشته و اکنون یکی از تیمهای رو به رشد فوتبال آفریقا محسوب میشود. تیمی که با متوقف کردن مراکش قدرتمند تا یک چهارم جام ملتهای اخیر قاره آفریقا پیش رفت و در این مرحله نیز با نتیجه نزدیک یک بر صفر مغلوب سنگالی شد که در نهایت به قهرمانی این تورنمنت رسید.
به همین دلیل دیدار با مالی را میتوان فراتر از یک بازی دوستانه دانست. مسابقهای که میتواند فرصت مناسبی برای کادر فنی تیم ملی باشد تا توانایی نفراتی که در فهرست اعزامی به جام جهانی قرار گرفتند، در شرایطی نزدیک به رقابتهای رسمی مورد ارزیابی قرار دهد و با شناخت بیشتر از نقاط قوت و ضعف تیم، مسیر آمادهسازی برای چالشهای پیش رو در جام بیست سوم را با اطمینان بیشتری دنبال کند.