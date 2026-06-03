باشگاه خبرنگاران جوان - مدیر نمایندگی ستاد دیه هرمزگان گفت: در آستانه عید سعید غدیر خم، در اجرای «پویش رهایی»، ۹ زندانی جرائم مالی غیرعمد با مشارکت و ایفای مسئولیت‌های اجتماعی یکی از بانک های استان، از بند حبس آزاد و به آغوش خانواده‌های خود بازگشتند.

موسی احمدی افزود: در آستانه عید ولایت و با هدف کاهش آسیب‌های اجتماعی، زمینه آزادی این زندانیان جرائم مالی غیرعمد با میزان پرداختی هشت میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال با پیگیری‌های تخصصی مددکاران این ستاد و همیاری خیران فراهم شد.

وی اظهار کرد: همچنین ۲۰۹ زندانی جرائم غیرعمد در استان، در حالی چشم به راه یاری خیران هستند که با جذب کمک‌های مردمی می‌توان بار دیگر لبخند را به کانون گرم خانواده‌هایشان بازگرداند.

احمدی خاطرنشان کرد: زندانیان آزاد شده در این پویش، افرادی هستند که به دلیل ناتوانی در پرداخت دیه حوادث کارگاهی، بدهی‌های مالی (غیر از کلاهبرداری)، مهریه و نفقه در حبس به سر می‌بردند و این افراد فاقد هرگونه سوءپیشینه کیفری بوده که به دلیل شرایط غیرارادی پیش‌بینی‌نشده مالی، گرفتار شده بودند.

مدیر نمایندگی ستاد دیه هرمزگان، همچنین از همه نهادهای مالی، بانک‌ها و خیرین نیک‌اندیش هرمزگان درخواست کرد، تا در آستانه عید غدیر، زمینه آزادی زندانیان جرائم غیرعمد را فراهم کنند و لبخند را به کانون خانواده زندانیان بازگردانند.

منبع: ایرنا