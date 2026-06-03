باشگاه خبرنگاران جوان- علی تاجیک سرمربی تیم ملی تکواندو آقایان درباره کسب عنوان نایب قهرمانی در مسابقات قهرمانی آسیای مغولستان ۲۰۲۶، اظهار داشت: این دوره از رقابت‌ها به جای شش وزن در هشت وزن برگزار شد و همه تیم‌ها ابتدا برای کسب سهمیه بازی‌های آسیای ۲۰۲۶ تلاش و با بالاترین توان در این رویداد شرکت کردند تا در قاره آسیا خود را ثابت کنند و تیم ما هم از این قاعده مستثنی نبود. امیدوارم خانواده تکواندو از نتیجه حاصل شده راضی باشد. زمان کوتاهی برای آماده‌سازی داشتیم، اما کسب مدال‌های رنگارنگ و ارزشمند موجب شد تا نایب قهرمان آسیا شویم.

وی در مورد رویداد پیش روی ملی‌پوشان تکواندو نیز یادآور شد: در این مورد کمیته فنی باید به جمع‌بندی برسد و مطمئناً پس از انجام برنامه‌ریزی و تعیین استراتژی‌های لازم بهترین تصمیم صورت می‌گیرد.

تاجیک راجع به اهدای مدال‌های ارزشمند تکواندوکاران به شهدای جنگ تحمیلی سوم و کودکان مظلوم میناب تصریح کرد: بازیکنان تیم ملی از روز اول جنگ مانند همه مردم پشت پرچم و کشورشان ایستادند و به شرایط آگاه هستند. آنها به صورت خودجوش و دلی در پویش جانفدا شرکت کردند و در ادامه در میادین کشور دوشادوش مردم پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران را به اهتزاز در آوردند. قلب ملی‌پوشان از عشق رهبر شهیدمان پر شده است و تمام تلاش‌شان را کردند تا پس از کسب موفقیت مدال‌های‌شان را در راه امام حسین (ع) و شهدای جنگ تحمیلی به ویژه کودکان میناب تقدیم کنند. من به حس و حال مثبت و خوب ملی‌پوشان که تا این میزان با شهدا عجین شده است غبطه می‌خورم.

سرمربی تیم ملی تکواندو در پاسخ به این پرسش که برگزاری برنامه قهرمان ایران و انتخاب برترین‌های ورزش کشور تا چه میزان می‌تواند مشوق ورزشکاران باشد، تأکید کرد: مطمئناً یکی از مشوق‌های اصلی ورزشکاران همین برنامه قهرمان ایران است. ورزشکاران تمام تلاش‌شان را ابتدا برای کسب موفقیت برای پرچم و کشورشان می‌کنند و مطمئناً وقتی می‌بینند توسط مسئولان به این شکل دیده می‌شوند، تشویق می‌شوند تا در میان نامزد‌های این برنامه قرار بگیرند. خدا را شکر تکواندو طی این سال‌ها همیشه در این برنامه نامزد داشته و حتی حائز مقام برتر هم شده است.

منبع: وزارت ورزش