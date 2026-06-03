باشگاه خبرنگاران جوان - کارشناس مسئول پیش بینی اداره کل هواشناسی زنجان گفت:هشدار سطح زرد به جهت پیش بینی رگبار پراکنده باران و احتمال آبگرفتگی محلی و موقت معابر صادر شد.

الهام نجفی افزود: بر اساس بررسی آخرین نقشه های هواشناسی، آسمان امروز استان صاف تا قسمتی ابری پیش بینی می شود که گاهی با وزش باد ملایم همراه می شود.

وی یادآور شد: از بعدازظهر امروز با عبور امواجی از منطقه شاهد افزایش ابرها خواهیم بود که در برخی مناطق با رگبار پراکنده باران، وقوع رعد و برق و وزش باد موقت نسبتا شدید همراه خواهیم شد.

نجفی اظهار داشت: این شرایط جوی تا روز جمعه هفته جاری در استان ادامه خواهد داشت و هفته آینده شرایط جوی استان پایدارتر خواهد شد.

وی با بیان اینکه دمای هوا در نواحی مختلف استان تا پایان هفته جاری تغییر محسوسی نخواهد داشت، ادامه داد: طی شبانه روز گذشته خیرآباد با ۶ درجه سانتیگراد خنک‌ترین و گیلوان با ۴۰ درجه سانتیگراد به عنوان گرمترین مناطق استان ثبت شد.

نجفی گفت: دمای شهر زنجان هم اکنون ۱۸ درجه سانتیگراد بوده که نسبت به روز گذشته در همین ساعت یک درجه افزایش یافته است.

وی افزود: در شبانه روز گذشته دمای کمینه و بیشینه زنجان بین ۱۰ و ۲۷ درجه سانتیگراد، ابهر و خرمدره ۱۱ و ۲۸ درجه، قیدار ۱۰ و ۲۵ درجه، ماهنشان ۱۲ و ۳۱ درجه، آببر ۱۷ و ۳۲ درجه، ‌زرین آباد پنج و ۲۶ درجه و سلطانیه هفت و ۲۶ درجه سانتیگراد گزارش شد.