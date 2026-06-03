باشگاه خبرنگاران جوان - جلسه مشترک فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی با حجت‌الاسلام و المسلمین موحدی آزاد، دادستان کل کشور و جمعی از معاونان وی، با هدف بررسی و رفع چالش‌های حقوقی بخش حمل‌ونقل جاده‌ای کالا برگزار شد.

وزیر راه و شهرسازی در این نشست با تبیین رشادت‌ها و همراهی رانندگان حوزه حمل‌ونقل جاده‌ای در «جنگ ۱۲ روزه» و «جنگ تحمیلی سوم»، عملکرد آنان را در انتقال کالا‌های اساسی از مبادی بنادر به سراسر کشور ستودنی خواند.

فرزانه صادق اظهار داشت: با وجود مشکلات موجود، رانندگان در صف مقدم خدمت‌رسانی ایستادند تا در هیچ نقطه‌ای از کشور، مردم در تأمین کالا‌های اساسی و مایحتاج عمومی دچار کمبود نشوند.

آمادگی دادستانی برای حمایت حقوقی از صنعت حمل‌ونقل

در ادامه این جلسه، دادستان کل کشور ضمن قدردانی از نقش‌آفرینی وزیر راه و شهرسازی در مدیریت و راهبری جابه‌جایی کالا، بر آمادگی دستگاه قضا برای حمایت و همکاری قضایی پیشگیرانه در راستای اجرای سیاست‌های این وزارتخانه تاکید کرد.

موحدی آزاد تصریح‌کرد: موضوعاتی نظیر توزیع عادلانه بار میان رانندگان، هوشمندسازی نظام حمل‌ونقل، حمایت از کسب‌وکار‌های خرد و کلان و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در این برهه حساس، باید مورد توجه ویژه وزارت راه و شهرسازی قرار گیرد.

وی افزود: دادستانی نیز با هدف تحقق عدالت توزیعی، اقتصادی و اجتماعی، تعامل حداکثری و مثبتی در این مسیر خواهد داشت.

گفتنی است، در این نشست که با حضور معاونان دادستان کل کشور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت راه و شهرسازی، رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و سایر معاونان و مدیران مرتبط برگزار شد، ابعاد فنی و حقوقی چالش‌های موجود بررسی شد.

در پایان این نشست، مقرر شد کمیته‌ای مشترک میان دادستانی کل کشور و وزارت راه و شهرسازی جهت بررسی دقیق ابعاد فنی و حقوقی چالش‌های حمل‌ونقل جاده‌ای تشکیل شود تا راهکار‌های قانونی لازم برای رفع مشکلات، در اسرع وقت تدوین و اجرایی گردد.

منبع: وزارت راه و شهرسازی