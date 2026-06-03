باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا فلاحتی، در رابطه با عملیات اطفاء حریق در منطقه تنگ ماهور بخش ایثار افزود: به محض دریافت گزارشهای اولیه مبنی بر وقوع حریق، با ارزیابی سریع وضعیت، وضعیت آمادهباش کامل را اعلام کرده و دستور اعزام فوری تمامی دستگاههای عملیاتی، امدادی و فراخوان برای کمکهای مردمی را صادر نمودیم تا از گسترش بیشتر آتش جلوگیری شود.
وی با اشاره به خسارات زیستمحیطی این حادثه اظهار کرد: در اثر وزش شدید باد، پوشش گیاهی متراکم و ناهمواریهای منطقه، آتش از مراتع هممرز با شهرستان بوانات سرایت کرده و باعث سوختن ۱۵۰ هکتار از مراتع شد.
به گفته وی در این حریق، گونههای گیاهی بسیار ارزشمند و حساس منطقه از جمله ارژن، گون، جاز، درمنه و جاشیر طعمه حریق شدند که این موضوع ضربه سختی به تنوع زیستی منطقه است.
وی در ادامه در خصوص جزئیات عملیات اطفاء حریق تصریح کرد: این عملیات با هماهنگی ستاد مدیریت بحران شهرستان به ریاست معاون فرماندار و جانشین در ستاد بحران و با حضور بیش از ۱۰۰ نفر از نیروهای عملیاتی از جمله آتشنشانی شهرداری مروست، سازمان محیط زیست، منابع طبیعی، جهاد کشاورزی، اورژانس، جمعیت هلال احمر، ناحیه بسیج و جوامع محلی اجرا شد. همچنین از شهرستانهای معین خاتم و بوانات نیز کمکهای چشمگیری در راستای مهار آتش صورت گرفت.
فرماندار مروست با اشاره به علت وقوع این حادثه خاطرنشان کرد: بر اساس بررسیهای اولیه و اظهارات متولیان محلی، عامل اصلی این آتشسوزی، سهلانگاری و خطای انسانی بوده است که خوشبختانه با تلاش بیوقفه تمامی نیروها و کمکهای مردمی، حریق بهطور کامل مهار شد.