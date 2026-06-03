معاونت برق و انرژی وزارت نیرو در گزارشی تحلیلی از عملکرد ۱۰ هفته ابتدایی سال ۱۴٠۵ از دستیابی به یک دستاورد راهبردی در مدیریت ناترازی انرژی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - معاونت برق و انرژی وزارت نیرو در گزارشی تحلیلی از عملکرد ۱٠ هفته ابتدایی سال ۱۴٠۵ از دستیابی به یک دستاورد راهبردی در مدیریت ناترازی انرژی خبر داد. بر اساس تحلیل داده‌های «سوخت معادل»، روند مصرف انرژی در شبکه تولید کشور با یک تغییر رویکرد محسوس، شاهد کاهش ۳.۸ میلیارد لیتری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته بوده است؛ عددی که حاصل ترکیب: کاهش مصرف، افزایش تولید نیروگاه‌های برقابی و تجدید پذیر و ارتقای راندمان نیروگاه‌های حرارتی است.

 مصطفی رجبی مشهدی اعلام کرد: بررسی دقیق شاخص «سوخت معادل» در ۳ ماه ابتدایی سال ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که کشور موفق شده است، گامی بلند در مسیر پایداری انرژی بردارد. در این محاسبات، انرژی حاصل از تمامی منابع (حرارتی، تجدیدپذیر، برقابی، اتمی و تولید پراکنده) به واحد «سوخت معادل» تبدیل شده است تا تصویری دقیق از صرفه‌جویی‌های صورت‌گرفته به دست آید.

سه بازوی اصلی صرفه‌جویی ۳.۸ میلیارد لیتری

بر اساس این گزارش، کاهش ۳.۸ میلیارد لیتری مصرف سوخت معادل، حاصل سه عامل کلیدی است:

۱. کاهش مصرف در صنایع: نزدیک به ۶۹ درصد از این صرفه‌جویی، مستقیماً ناشی از صرفه جویی سوخت به دلیل کاهش مصرف در ده هفته ابتدایی ۱۴٠۵ بود که توانست تقاضای انرژی را به‌طور موثری کاهش دهد.

۲. تقویت منابع پاک و پایدار: ۲۹ درصد از این مابه‌التفاوت به لطف افزایش تولید برق در نیروگاه‌های برقابی، در مدار بودن نیروگاه اتمی (که در سال گذشته غیرفعال بود) و جهش چشمگیر در توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر، بوده است که نقش تعیین‌کننده‌ای در کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی ایفا کرده‌اند.

۳. افزایش راندمان با توسعه بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی: احداث ۱۲۰۰ مگاوات بخش بخار نیروگاه‌های سیکل ترکیبی از ابتدای دولت چهاردهم تاکنون، بدون نیاز به مصرف سوخت اضافه، به ظرفیت نیروگاه‌های کشور افزوده است. این اقدام علاوه بر افزایش ظرفیت تولید، باعث ارتقای نیم درصدی متوسط راندمان نیروگاه‌های حرارتی شده است؛ دستاوردی که پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال، تنها از این محل، ۱.۲ میلیارد لیتر سوخت معادل دیگر صرفه‌جویی به همراه داشته باشد.

نگاه به آینده؛ افزایش بهره وری و استمرار صرفه‌جویی

معاونت برق و انرژی وزارت نیرو با تأکید بر اینکه نیروگاه‌های سیکل ترکیبی بالاترین سطح بازدهی را در میان نیروگاه‌های حرارتی دارند، تصریح کرد: حرکت به سمت نیروگاه‌های با راندمان بالا در کنار برنامه‌های مدیریت تقاضا، قدری از ناترازی سوخت را کاهش داده است. این روند نشان می‌دهد که ترکیب «مدیریت مصرف هوشمند» و «تولید پاک و کارآمد»، نقشه راه اصلی کشور برای عبور از چالش‌های انرژی در سال‌های پیش رو خواهد بود.

منبع: وزارت نیرو

برچسب ها: نیروگاه های حرارتی ، وزارت نیرو
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۲ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
نیروگاهها فقط باید با گاز کار کنن
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