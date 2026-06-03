باشگاه خبرنگاران جوان،ایلیا محمدی- اردن با لقب (دلیران و جوانمردان) یکی از تیمهای روبهرشد فوتبال آسیا محسوب میشود؛ تیمی که در سالهای اخیر با عملکردی فراتر از انتظار، نام خود را در میان تیمهای قابل احترام قاره مطرح کرده است.
فوتبال اردن طی سالهای گذشته مسیر پیشرفت قابل توجهی را پشت سر گذاشته است. کشوری که سالها در سایه قدرتهای سنتی فوتبال آسیا قرار داشت، اما با برنامهریزی و ظهور نسل جدیدی از بازیکنان توانست جایگاه خود را در سطح قاره ارتقا دهد.
مهمترین افتخار تاریخ فوتبال اردن در جام ملتهای آسیا ۲۰۲۳ رقم خورد؛ جایی که النشامی با عملکردی درخشان موفق شد برای نخستین بار به فینال این مسابقات راه پیدا کند و عنوان نایبقهرمانی آسیا را به دست آورد. این موفقیت تاریخی نگاه بسیاری از کارشناسان فوتبال را به سمت اردن جلب کرد و نشان داد این تیم دیگر یک حریف معمولی در آسیا نیست.
اردن در مسیر رسیدن به فینال، با نمایشهایی درخشان برابر مدعیان قاره، به یکی از شگفتیهای بزرگ مسابقات تبدیل شد و احترام فوتبال آسیا را به دست آورد.
در سالهای اخیر، بازیکنانی مانند موسی التعمری، یزن النعیمات و احسان حداد به ستارههای فوتبال اردن تبدیل شدهاند؛ نفراتی که نقش مهمی در موفقیتهای این تیم و افزایش اعتبار فوتبال کشورشان داشتهاند.
سبک بازی اردن بر پایه نظم تیمی، دوندگی بالا، جنگندگی و استفاده از ضدحملات سریع شکل گرفته است. النشامی معمولاً با روحیهای جنگجو وارد زمین میشود و تلاش میکند با انسجام تیمی، فاصله خود با تیمهای بزرگتر را جبران کند.
اردن در گروه J جام جهانی ۲۰۲۶ با آرژانتین، الجزایر و اتریش همگروه شده است. گروهی دشوار که آزمونی بزرگ برای نماینده آسیا خواهد بود، اما اردنیها امیدوارند با همان روحیهای که آنها را به فینال جام ملتهای آسیا رساند، در بزرگترین صحنه فوتبال جهان نیز شگفتیساز شوند.
النشامی حالا در آستانه مهمترین تجربه تاریخ فوتبال خود قرار دارد؛ تیمی که از یک مدعی نوظهور در آسیا به نمایندهای امیدوار در جام جهانی تبدیل شده و میخواهد ثابت کند رؤیاهای بزرگ، با تلاش و باور به واقعیت تبدیل میشوند.