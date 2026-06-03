باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - گروهی از گزارشگران ویژه و کارشناسان مستقل وابسته به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد با انتشار بیانیهای مشترک، اقدامات اخیر آمریکا علیه کوبا را رد کرده و اتهامات مطرحشده علیه رائول کاسترو، رئیسجمهور پیشین این کشور را زیر سؤال بردند.
این کارشناسان تأکید کردند که این اتهام فدرال، نقض آشکار منشور سازمان ملل متحد و قوانین بینالمللی است و علاوهبر آن، استفادهای خودسرانه از فرآیندهای قضایی داخلی با اهداف قهرآمیز و تعقیب قضایی سیاسی به شمار میرود.
آنها مراتب نگرانی عمیق خود را نسبت به تشدید تهدیدها، اقدامات اجباری و تسلیحاتیسازی سازوکارهای قانونی علیه هاوانا ابراز داشته و خاطرنشان کردند: «تلاش برای تغییر نظام قانون اساسی یک کشور مستقل از طریق تهدید و ارعاب، یادآور رفتارهای دوران استعمار است.»
این کارشناسان در بیانیه خود، نگرانی شدیدشان را از اظهارات دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، در رابطه با مفهوم موسوم به «دکترین مونرو» و همچنین ادعاهایی که نشاندهنده یک استراتژی فشار سیستماتیک علیه حاکمیت کوباست، ابراز کردند.
آنها توضیح دادند که این تحرکات در چارچوب سیاستی گستردهتر جای میگیرد که شامل محاصره اقتصادی، باقی نگهداشتن کوبا در فهرست آمریکایی کشورهای حامی تروریسم، اعمال محدودیت بر بخش انرژی و اجرای اقدامات تنبیهی قهرآمیز علیه کشورهای ثالث میشود.
این گزارشگران تأکید کردند که استفاده از دستگاه قضایی داخلی علیه رؤسای جمهور یا رؤسای جمهور سابق به عنوان ابزاری در سیاست خارجی، کاملا با اصول پذیرفتهشده بینالمللی برابری حاکمیتها و حق تعیین سرنوشت مغایرت دارد.
در همین راستا، در این سند سازمان ملل به استقرار ناو هواپیمابر آمریکایی «یواساس نیمیتز» (USS Nimitz) در جنوب منطقه کارائیب نیز اشاره و تصریح شده است که این تحرک نظامی، اهرم دیگری از فشار و تهدید را اضافه میکند که با اصول عدم مداخله و ممنوعیت استفاده از زور یا تهدید به آن، منافات دارد.
منبع: المیادین