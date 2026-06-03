سازمان ملل با رد سیاست‌های ضدکوبایی واشنگتن، اعلام کرد که استقرار ناو آمریکایی در کارائیب و محاصره اقتصادی هاوانا نقض آشکار اصول بین‌المللی است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - گروهی از گزارشگران ویژه و کارشناسان مستقل وابسته به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد با انتشار بیانیه‌ای مشترک، اقدامات اخیر آمریکا علیه کوبا را رد کرده و اتهامات مطرح‌شده علیه رائول کاسترو، رئیس‌جمهور پیشین این کشور را زیر سؤال بردند.

این کارشناسان تأکید کردند که این اتهام فدرال، نقض آشکار منشور سازمان ملل متحد و قوانین بین‌المللی است و علاوه‌بر آن، استفاده‌ای خودسرانه از فرآیند‌های قضایی داخلی با اهداف قهرآمیز و تعقیب قضایی سیاسی به شمار می‌رود.

آنها مراتب نگرانی عمیق خود را نسبت به تشدید تهدیدها، اقدامات اجباری و تسلیحاتی‌سازی سازوکار‌های قانونی علیه هاوانا ابراز داشته و خاطرنشان کردند: «تلاش برای تغییر نظام قانون اساسی یک کشور مستقل از طریق تهدید و ارعاب، یادآور رفتار‌های دوران استعمار است.»

این کارشناسان در بیانیه خود، نگرانی شدیدشان را از اظهارات دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در رابطه با مفهوم موسوم به «دکترین مونرو» و همچنین ادعا‌هایی که نشان‌دهنده یک استراتژی فشار سیستماتیک علیه حاکمیت کوباست، ابراز کردند.

آنها توضیح دادند که این تحرکات در چارچوب سیاستی گسترده‌تر جای می‌گیرد که شامل محاصره اقتصادی، باقی نگه‌داشتن کوبا در فهرست آمریکایی کشور‌های حامی تروریسم، اعمال محدودیت بر بخش انرژی و اجرای اقدامات تنبیهی قهرآمیز علیه کشور‌های ثالث می‌شود.

این گزارشگران تأکید کردند که استفاده از دستگاه قضایی داخلی علیه رؤسای جمهور یا رؤسای جمهور سابق به عنوان ابزاری در سیاست خارجی، کاملا با اصول پذیرفته‌شده بین‌المللی برابری حاکمیت‌ها و حق تعیین سرنوشت مغایرت دارد.

در همین راستا، در این سند سازمان ملل به استقرار ناو هواپیمابر آمریکایی «یواس‌اس نیمیتز» (USS Nimitz) در جنوب منطقه کارائیب نیز اشاره و تصریح شده است که این تحرک نظامی، اهرم دیگری از فشار و تهدید را اضافه می‌کند که با اصول عدم مداخله و ممنوعیت استفاده از زور یا تهدید به آن، منافات دارد.

منبع: المیادین

برچسب ها: آمریکا و کوبا ، دریای کارائیب ، آمریکای لاتین
خبرهای مرتبط
چرا کوبا «ونزوئلای بعدی» نمی‌شود؟
آمریکا مرگ‌ومیر نوزادان کوبایی را دو برابر کرد
هشدار سازمان ملل درباره بحران سوخت کوبا
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
ترامپ، همسر نتانیاهو را تهدید کرده است
ترامپ: اگر من نبودم اسرائیلی وجود نداشت
کویت در اقدامی تنش‌زا دو دیپلمات ایرانی را اخراج کرد
سناتور آمریکایی: بعد از ۸۰ روز جنگ، ایران قوی‌تر شد
توصیه فرماندهان ارتش اسرائیل به نتانیاهو برای پایان جنگ
ادامه فضاسازی ضدایرانی؛ بحرین از بازداشت ۱۵ نفر خبر داد
فریدمن: ترامپ فرمانده کل قوا نیست، فرمانده راهزنان است
نتانیاهو: گاهی با ترامپ اختلاف داریم
دور جدید مذاکرات آتش‌بس لبنان در واشنگتن
نقشه آمریکا برای درگیر کردن ارتش لبنان با حزب‌الله
آخرین اخبار
برزیل: وزیر خارجه ترامپ دشمن خونی آمریکای لاتین است
پنج عضو جدید و غیر دائم شورای امنیت سازمان ملل انتخاب شدند
ترامپ در اجلاس ناتو در آنکارا شرکت می‌کند
دور جدید مذاکرات آتش‌بس لبنان در واشنگتن
ادامه فضاسازی ضدایرانی؛ بحرین از بازداشت ۱۵ نفر خبر داد
عراق دستور ازسرگیری فعالیت شرکت‌های نفتی در اقلیم کردستان را صادر کرد
نتانیاهو: گاهی با ترامپ اختلاف داریم
شمار شهدای لبنانی از ۳۵۰۰ نفر گذشت
کویت در اقدامی تنش‌زا دو دیپلمات ایرانی را اخراج کرد
شهادت دو امدادگر در جنوب لبنان
ترامپ: اگر من نبودم اسرائیلی وجود نداشت
نقشه آمریکا برای درگیر کردن ارتش لبنان با حزب‌الله
فریدمن: ترامپ فرمانده کل قوا نیست، فرمانده راهزنان است
سناتور آمریکایی: بعد از ۸۰ روز جنگ، ایران قوی‌تر شد
ترامپ، همسر نتانیاهو را تهدید کرده است
توصیه فرماندهان ارتش اسرائیل به نتانیاهو برای پایان جنگ
فرار بزرگ از سرزمین‌های اشغالی
دیپلمات اروپایی: ترامپ به دنبال فرار از باتلاق جنگ با ایران است
تداوم صعود قیمت جهانی نفت در پی تشدید تنش‌ها در منطقه
بودجه ۱۹ میلیارد دلاری ژاپن برای مقابله با آثار جنگ علیه ایران
تجلیل نماینده آیت‌الله سیستانی از حماسه ملت ایران در جنگ اخیر
سازمان ملل اقدامات ضدکوبایی آمریکا را محکوم کرد
گزارش والا از آزمایش ناموفق سامانه‌های ضد پهپادی در اسرائیل
همسایگان اروپایی علیه زلنسکی هم‌پیمان شدند
هزینه ۱۰۰ میلیارد دلاری جنگ با ایران برای آمریکا