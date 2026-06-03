شهروندخبرنگار ما تصاویری از شور و حال مردم شهرستان هریس استان آذربایجان شرقی در تجمعات اقتدار و مقاومت را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - ساعت‌ها از آغاز شب گذشته، اما میدان شهید مومنی هریس هنوز بیدار است. هستند کسانی که همراه خانواده، خانه‌هایشان را به مقصد این میدان ترک کرده‌اند تا بگویند: در روز‌های سخت، پای این خاک ایستاده‌ایم. مردم انقلابی و همیشه در صحنه شهرستان هریس استان آذربایجان شرقی نیز همانند سایر نقاط کشور به خیابان‌ها آمدند و بار دیگر با رهبر عظیم الشان انقلاب اسلامی تجدید بیعت کردند.

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منبع: محمد طلوعیان - آذربایجان شرقی

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