شهروندخبرنگار ما تصاویری از شور و حال مردم شهرستان هریس استان آذربایجان شرقی در تجمعات اقتدار و مقاومت را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - ساعت‌ها از آغاز شب گذشته، اما میدان شهید مومنی هریس هنوز بیدار است. هستند کسانی که همراه خانواده، خانه‌هایشان را به مقصد این میدان ترک کرده‌اند تا بگویند: در روز‌های سخت، پای این خاک ایستاده‌ایم. مردم انقلابی و همیشه در صحنه شهرستان هریس استان آذربایجان شرقی نیز همانند سایر نقاط کشور به خیابان‌ها آمدند و بار دیگر با رهبر عظیم الشان انقلاب اسلامی تجدید بیعت کردند.
شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: محمد طلوعیان - آذربایجان شرقی

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روایتی از دل میدان شهید مومنی هریس در شب ۹۴ تجمعات خیابانی

روایتی از دل میدان شهید مومنی هریس در شب ۹۴ تجمعات خیابانی

روایتی از دل میدان شهید مومنی هریس در شب ۹۴ تجمعات خیابانی

روایتی از دل میدان شهید مومنی هریس در شب ۹۴ تجمعات خیابانی

روایتی از دل میدان شهید مومنی هریس در شب ۹۴ تجمعات خیابانی

روایتی از دل میدان شهید مومنی هریس در شب ۹۴ تجمعات خیابانی

روایتی از دل میدان شهید مومنی هریس در شب ۹۴ تجمعات خیابانی

روایتی از دل میدان شهید مومنی هریس در شب ۹۴ تجمعات خیابانی

روایتی از دل میدان شهید مومنی هریس در شب ۹۴ تجمعات خیابانی

روایتی از دل میدان شهید مومنی هریس در شب ۹۴ تجمعات خیابانی

روایتی از دل میدان شهید مومنی هریس در شب ۹۴ تجمعات خیابانی

روایتی از دل میدان شهید مومنی هریس در شب ۹۴ تجمعات خیابانی

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برچسب ها: تجمع ها ، سوژه خبری ، شهادت ، رهبر انقلاب اسلامی ایران
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