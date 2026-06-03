شرکت واحد اتوبوسرانی تهران از آمادگی کامل اتوبوسرانی تهران برای خدمات‌رسانی در مراسم سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان -  شرکت واحد اتوبوسرانی تهران اعلام کرد: همزمان با سی‌وهفتمین سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی (ره)، ناوگان اتوبوسرانی تهران از ساعت ۶ صبح پنجشنبه ۱۴ خرداد ۱۴۰۵ با آمادگی کامل، خدمات جابه‌جایی رایگان زائران را از ۱۷ مبدا به حرم مطهر امام (ره) بر عهده دارد.

مبادی اعزام

شهرک ولیعصر (عج)، یافت‌آباد، شادآباد، میدان خراسان، پایانه خاوران، شهرک شهید محلاتی، شهرک شهید بروجردی، جماران، میدان رسالت، میدان راه‌آهن، بازار دوم نازی‌آباد، خیابان ابوذر، میدان آزادی، شهرک شهید باقری، تهرانسر، میدان شهرری، فلکه سوم دولت‌آباد

تیم‌های فنی، امدادی و واحد‌های نظارتی شرکت واحد نیز برای پشتیبانی و روانسازی خدمات در این روز، در بالاترین سطح آمادگی قرار دارند.

پس از پایان مراسم، شرکت‌کنندگان گرامی توسط همان اتوبوس‌ها به مبادی اولیه بازگردانده خواهند شد.

برچسب ها: مراسم ارتحال امام ، شرکت اتوبوسرانی
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