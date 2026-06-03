باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

لحظه نصب کتیبه عید سعید غدیر در حرم امام رضا(علیه‌السلام) + فیلم

تصاویری از نصب کتیبه عید سعیدغدیر در حرم امام رضا (ع) را مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - به مناسبت عید سعید غدیر خم، کتیبه و پرچم مناسبتی این ایام در حرم امام رضا علیه‌السلام نصب شده است.

 

مطالب مرتبط

دانلود مولودی عید غدیر خم با صدای حاج سعید حدادیان + صوت

لحظه نصب کتیبه عید سعید غدیر در حرم امام رضا(علیه‌السلام) + فیلم
young journalists club

ماجرای بستن عمامه سیاه به سر امیرالمومنین + فیلم

بزرگترین عید زمین عید غدیره هر کی زرنگه از خدا عیدی می‌گیره + صوت

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
حمله شب گذشته ایران به کدام اهداف اصابت کرد؟ + فیلم
۳۹۸۷

حمله شب گذشته ایران به کدام اهداف اصابت کرد؟ + فیلم

۱۳ . خرداد . ۱۴۰۵
مگان کلی: «آمریکایی‌ها زیر بار گرانی له شده‌اند، اما میلیارد‌ها دلار راهی اسرائیل می‌شود» + فیلم
۱۳۷۲

مگان کلی: «آمریکایی‌ها زیر بار گرانی له شده‌اند، اما میلیارد‌ها دلار راهی اسرائیل می‌شود» + فیلم

۱۳ . خرداد . ۱۴۰۵
انفجار خیره‌کننده پهپاد چندمیلیون‌دلاری آمریکا توسط پدافند هوایی ایران! + فیلم
۱۳۴۶

انفجار خیره‌کننده پهپاد چندمیلیون‌دلاری آمریکا توسط پدافند هوایی ایران! + فیلم

۱۳ . خرداد . ۱۴۰۵
اهرم‌های قدرت قابل توجه ایران به روایت کارشناسان جهانی + فیلم
۹۱۱

اهرم‌های قدرت قابل توجه ایران به روایت کارشناسان جهانی + فیلم

۱۳ . خرداد . ۱۴۰۵
رصد شبانه قلعه تاریخی «شقیف» توسط پهپاد «ابابیل» حزب الله + فیلم
۸۴۹

رصد شبانه قلعه تاریخی «شقیف» توسط پهپاد «ابابیل» حزب الله + فیلم

۱۳ . خرداد . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha