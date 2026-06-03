\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 -\u00a0\u0628\u0647 \u0645\u0646\u0627\u0633\u0628\u062a \u0639\u06cc\u062f \u0633\u0639\u06cc\u062f \u063a\u062f\u06cc\u0631 \u062e\u0645\u060c \u06a9\u062a\u06cc\u0628\u0647 \u0648 \u067e\u0631\u0686\u0645 \u0645\u0646\u0627\u0633\u0628\u062a\u06cc \u0627\u06cc\u0646 \u0627\u06cc\u0627\u0645 \u062f\u0631 \u062d\u0631\u0645 \u0627\u0645\u0627\u0645 \u0631\u0636\u0627 \u0639\u0644\u06cc\u0647\u200c\u0627\u0644\u0633\u0644\u0627\u0645 \u0646\u0635\u0628 \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n\u00a0\n