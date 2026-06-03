معاون پرورشی وزارت آموزش و پرورش گفت: مرحله مصاحبه‌های تشخیصی و صحت‌سنجی برای شناسایی دانش آموزان نیازمند مشاوره، با تلاش مشاوران به مرز ۷۰ درصد رسیده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه -  ملکی، معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش، در گفت و گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به تجربیات موفق در دوران جنگ تحمیلی و حوادثی چون کودتای ۱۸ و ۱۹ دی ماه، از تداوم و توسعه خدمات مشاوره‌ای به دانش‌آموزان خبر داد.

وی در تشریح دستاوردهای این حوزه، بر توانایی شبکه مشاوران در ارائه خدمات در شرایط مختلف تحصیلی، از جمله آموزش حضوری، مجازی، یا تعطیلی مدارس تأکید کرد.

معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه حتی اگر مدارس تعطیل و غیر حضوری باشند خدمات مشاوره‌ای ما می‌تواند توسعه پیدا کند؛ افزود: در دوران جنگ از طریق سامانه ۱۵۷۰ تقریبا روزانه به طور متوسط ۱۰۰۰ پاسخگویی موفق مشاوره‌ای داشتیم.

وی همچنین به برنامه ملی نماد اشاره کرد که بیش از ۹۰ درصد دانش‌آموزان را هدف قرار داده است.

 ملکی ادامه داد: با وجود مجازی شدن مدارس، بخش مهمی از این خدمات از طریق ارتباطات تلفنی و قرارهای نیمه‌حضوری ارائه شده است. در حال حاضر، مرحله مصاحبه‌های تشخیصی و صحت‌سنجی برای شناسایی فوریت‌های نیازمند مشاوره، با تلاش مشاوران به مرز ۷۰ درصد رسیده است.

ملکی در پاسخ به سوالی مبنی بر تفکیک جنسیتی تماس‌گیرندگان، ملکی اظهار کرد: معمولاً دختران بیشتر در این فضاها پیگیر خدمات مشاوره‌ای بوده‌اند و از آن بهره‌مند شده‌اند. دلیل این امر را متفاوت بودن رویکرد پسران در استفاده از این خدمات دانست.

برچسب ها: مشاوره ، مشاوره غیر حضوری
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