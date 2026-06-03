باشگاه خبرنگاران جوان - سلطانی، کارشناس مسائل بینالملل گفت: در شرایطی که مذاکرات همچنان در چارچوب ادعایی «آتشبس» دنبال میشود، دشمن در عرصههای مختلف از جمله تنگه هرمز، لبنان و میز مذاکره رویکردی چندلایه را در پیش گرفته است.
او افزود: در لبنان هم با اراده حزبالله و تغییر در شیوههای جنگ، از جمله استفاده از فناوریهای جدید در حوزه فیبر نوری، اقدامات هدفمند در شناسایی و هدف قرار دادن فرماندهان و نیروهای مؤثر رژیم صهیونیستی صورت گرفته و برتری میدانی حزبالله بیش از پیش نمایان شده است.
سلطانی گفت: در تنگه هرمز نیز دشمن با اقدامات تنشزا و ترسیم خطوط ادعایی از «محاصره دریایی» که همان دزدی دریایی است، تلاش کرده فضای امنیتی منطقه را تحت تأثیر قرار دهد.
او گفت: در سطح مذاکرات نیز، طرف مقابل در تحقق اهداف خود ناکام مانده است.