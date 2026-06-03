باشگاه خبرنگاران جوان - داود نظری، رئیس اداره حفاظت محیط زیست املش گفت: همه ساله در اواسط فصل بهار، آببندانهای این شهرستان میزبان پرستوی دریایی تیره از تیره کاکاییان هستند و این پهنهها نقش مهمی در چرخه زیستی پرندگان آبزی ایفا میکنند.
او افزود: در آخرین سرشماری انجام شده در سال گذشته، بیش از ۱۰۰ لانه فعال از پرستوی دریایی تیره شناسایی و ثبت شد. خوشبختانه امسال علاوه بر مشاهده و ثبت لانههای فعال بیشتر نسبت به سال گذشته، گسترش لانهگذاری در آببندانهای مجاور و افزایش حضور این گونه در این زیستگاهها نیز به وضوح مشاهده میشود.
رئیس اداره محیط زیست املش با اشاره به ثبت زادآوری همزمان کشیم کوچک در آببندانهای این شهرستان تصریح کرد: ثبت جوجهآوری این دو گونه ارزشمند، بیانگر پایداری نسبی شرایط زیستگاهی، مدیریت مناسب منابع آبی و افزایش امنیت زیستگاهها است و نویدبخش تداوم حیات وحش در این منطقه به شمار میرود.
نظری همچنین بر ضرورت تداوم پایشهای میدانی، ارتقای آگاهی جوامع محلی و همکاری دستگاههای اجرایی برای حفاظت از آببندانها و جلوگیری از هرگونه تهدید زیستمحیطی تأکید کرد.
منبع: روابط عمومی و امور رسانه ادارهکل حفاظت محیط زیست استان گیلان