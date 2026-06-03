توقیف ۱۶۹ وسیله نقلیه متخلف در اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی در تکاب

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ طالب محمدقلی زاده فرمانده انتظامی شهرستان تکاب گفت: در طول اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی در تکاب تاکنون ۱۰۲دستگاه خودرو و ۶۷ دستگاه موتورسیکلت فاقد مدارک، پلاک مخدوش، فاقد پلاک،تغییروضعیت ،آلودگی صوتی توقیف شده است.

وی افزود:همچنین در قالب اجرای این طرح مقداری مواد مخدرکشف وتعداد۸نفرتوزیع کننده موادمخدردستگیرو پس از تشكيل پرونده، تحویل مراجع قضایی شدند و تعداد ۲۱نفر معتاد متجاهر جهت بازپروری تحویل کمپ ترک اعتیاد مرکز استان گردید .

سرهنگ محمدقلی زاده بیان داشت: طرح ارتقاء امنیت اجتماعی در طول سال‌ ۱۴۰۵ ادامه خواهد داشت و بامخلین نظم وامنیت عمومی قاطعانه برخوردخواهدشدوشهروندان می توانند در صورت هرگونه مشاهده مواردمشکوک، مراتب را به مرکز فوریت های پليسی ۱۱۰ اعلام نمایند.

منبع : پلیس