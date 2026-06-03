سرمربی تیم ملی ترامپولین بانوان با اعلام کسب ۲ سهمیه بازی‌های آسیایی ناگویا، از برگزاری اردوی جدید از ۲۰ خردادماه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان- چراغی سرمربی تیم ملی ترامپولین بانوان در گفت‌و‌گو با پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان درباره رقابت‌های ترامپولین قهرمانی آسیا و تاریخ‌سازی دختران کشورمان اظهار داشت: خدا را شکر بچه‌ها توانستند بهترین خودشان باشند. همچنین در بخش بانوان دو سهمیه برای بازی‌های آسیایی ناگویا کسب کردیم. ان‌شاءالله از ۲۰ خرداد اردوی جدید را شروع می‌کنیم و بین همین چهار نفر انتخابی برگزار می‌شود تا دو نفر نهایی برای اعزام انتخاب شوند.


چراغی در پاسخ به این پرسش که آیا ورزشکار دیگری هم شانس حضور دارد، تأکید کرد: اگر ورزشکار دیگری هم ادعا می‌کند که می‌تواند در سطح این بچه‌ها اجرا داشته باشد و نمرات مشابه کسب کند، از او هم در انتخابی استفاده می‌کنیم. هر کسی که مدعی است، می‌تواند در انتخابی شرکت کند.


سرمربی تیم ملی ترامپولین بانوان کشورمان در مورد روند آماده‌سازی این تیم هم یادآور شد: دو اردو در قزوین برگزار کردیم (۲۳ تا ۳۰ فروردین و ۵ تا ۲۵ اردیبهشت) و سپس یک اردوی بسیار خوب در ترکیه داشتیم. متأسفانه در ایران ترامپولین به‌روز نداریم، ولی آن اردو خیلی کمک کرد که بچه‌ها بهتر از آنچه فکر می‌کردیم خود را نشان دهند.


وی در پایان از همه حامیان تیمش تقدیر کرد و گفت: از خانم دکتر نقوی سرپرست فدراسیون بابت حمایت‌ها و دلسوزی‌ها و اردو‌های مستمر، به‌ویژه اردوی اخیر ترکیه تشکر می‌کنم. همچنین از وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک بابت حمایت از دختران ما و از آقای محمدرضا زنگنه، رئیس شهرستان الوند که در برگزاری اردو‌ها کمک کردند، سپاسگزارم.

برچسب ها: تیم ترامپولین ، ترامپولین کشور
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