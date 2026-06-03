«۱۲۸ گوشی مسروقه در یک خانه؛ این تنها دستاورد بازرسی از مخفیگاه دو زن سارق بود که تصور می‌کردند پوشش اجتماعی‌شان، آنها را از دید کارآگاهان دور نگه می‌دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - «۱۲۸ گوشی مسروقه در یک خانه؛ این تنها دستاورد بازرسی از مخفیگاه دو زن سارق بود که تصور می‌کردند پوشش اجتماعی‌شان، آنها را از دید کارآگاهان دور نگه می‌دارد. سردار قنبری با تشریح این پرونده، هشدار داد که هیچ "نقاب" یا "پوششی" نمی‌تواند سرعتِ ردیابی فنی پلیس آگاهی را کند کند.»

شکار «شکارچیان جیبی» در عملیات شبانه‌روزی

 سردار "محمد قنبری"  از موفقیت در عملیاتی پیچیده برای پاکسازی محیط‌های شلوغ در یکی از استان‌های غربی کشور خبر داد؛ عملیاتی که با دستگیری دو زن سارق حرفه‌ای و کشف انبوهی از اموال مسروقه به پایان رسید.

از یک گزارش ساده تا عملیات شبانه‌روزی 

سردار قنبری در تشریح این پرونده اظهار داشت: اعلام سرقت تلفن همراه از مراکز شلوغ و پرتردد یکی از استان‌های غربی، زنگ خطر فعالیت یک باند سازمان‌یافته را به صدا درآورد. ما با این موضوع به صورت جدی برخورد کردیم و بلافاصله کار فنی و اطلاعاتی را آغاز کردیم. کارآگاهان ما با تلاش شبانه‌روزی و رصد دقیق تحرکات مشکوک، توانستند سرنخ‌های حیاتی را شناسایی کنند.

سقوط در عملیات غافلگیرانه

وی افزود: تحقیقات نشان داد متهمین، دو زن سارق حرفه‌ای هستند، اما اشراف اطلاعاتی پلیس آگاهی، مرز‌های استانی را برای مجرمان به دیوار تبدیل کرد. در یک عملیات غافلگیرانه، مخفیگاه این افراد مورد بازرسی قرار گرفت و تعداد قابل توجهی تلفن همراه مسروقه کشف شد.

اعتراف به ۱۲۸ سرقت

سردار قنبری تصریح کرد: در بازجویی‌های فنی و تخصصی، متهمان به ارتکاب ۱۲۸ فقره سرقت تلفن همراه در مراکز مختلف اعتراف کردند. خوشبختانه با تلاش کارآگاهان، تمامی مالباختگان شناسایی شده و اموال آنها در حال بازگشت است. متهمین اکنون با قرار قضایی مناسب در زندان به پرونده‌های خود پاسخ خواهند داد.

سردار محمد قنبری، ضمن هشدار به مجرمان خاطرنشان کرد: به تمام کسانی که فکر می‌کنند با تغییر روش، جابه‌جایی بین شهر‌ها یا استفاده از پوشش‌های اجتماعی (مانند زنان یا افراد غیرمنتظره) می‌توانند از دید پلیس پنهان بمانند، هشدار می‌دهم: ما دیگر به دنبال "ردپای فیزیکی" نیستیم، ما "ردپای دیجیتال" و "الگو‌های رفتاری" شما را شکار می‌کنیم. هیچ مخفیگاهی در هیچ نقطه‌ای از کشور، امن‌تر از زندان نیست. هر گوشی که به سرقت می‌رود، یک "ردیاب" برای رسیدن پلیس به خانه شماست. ما تا آخرین نفر از این شبکه‌ها را شناسایی و متلاشی خواهیم کرد.

وی ضمن توصیه به هموطنان گفت: شهروندان عزیز، به ویژه در مراکز شلوغ، مراکز خرید و محیط‌های پرتردد، هوشیار باشند. سارقان امروز بسیار زیرک‌تر شده‌اند و از هر پوششی برای جذب اعتماد شما استفاده می‌کنند. مراقبت از اموال در دسترس، اولین قدم برای شکست دادن این تبهکاران است. اما بدانید که هرگونه گزارش شما، موتور محرک عملیات‌های ماست و پلیس آگاهی با قاطعیت کامل، امنیت جیب و خانه شما را تضمین می‌کند.

این مقام ارشد انتظامی گفت:ما ردپای دیجیتال و الگو‌های رفتاری مجرمان را شکار می‌کنیم؛ چه مرد باشند و چه زن، پایان هر تبهکاری با پلیس آگاهی، تنها یک مقصد دارد: زندان.

برچسب ها: سارقان ، اموال مسروقه
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۹ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
دستاشون قطع بشه تا دیگه انجام ندن
۴
۷
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