نماینده مرجع اعلی عراق، ایستادگی در برابر تجاوزات اخیر علیه ایران و اقتدار در آن را ثمره خون شهدا دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - آیتالله سید علی بوشهری، نماینده آیتالله سیستانی، مرجعیت اعلی عراق، تأکید کرد که عظمت و جایگاه امروز ایران ثمره فداکاریها و خون شهداست و تصریح کرد که اگر این جانفشانیها نبود، اقتدار جمهوری اسلامی به این صورت آشکار نمیشد.
آیتالله بوشهری در آیین تجلیل از خانوادههای شهدای «جنگ تحمیلی سوم» با اشاره به اینکه ملت ایران توانایی خود را در ایستادگی و ثبات قدم در مواجهه با چالشها به اثبات رسانده است، اظهار داشت که مسلمانان به دستاوردها و مواضعی که ایران به دست آورده، افتخار میکنند.
وی افزود که جنگ اخیر، قدرت حقیقی ایران را نشان داد و تأکید کرد که ملت عراق به مواضع و پایداری ملت ایران افتخار میکند.
آیتالله بوشهری در پایان خاطرنشان کرد که جمهوری اسلامی به برکت فداکاریهای شهدا و حکمت رهبری خود، در ارتقای جایگاه مسلمانان سهیم بوده است و تصریح کرد که پایداری مقاومت در لبنان، یمن و عراق، از تجربه انقلاب اسلامی ایران و رویکرد آن الهام میگیرد.
منبع: المنار