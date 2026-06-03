موحد با کسب ۴ امتیاز در پنج دور نخست، در جمع مدعیان قهرمانی آسیا قرار گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان- سینا موحد شطرنج‌باز نوجوان ایران که در پایان پنج دور نخست این رقابت‌ها موفق به کسب ۴ امتیاز شده است، با عملکردی درخشان در جمع مدعیان بالای جدول قرار گرفته و امروز از ساعت ۱۱:۳۰ به وقت ایران با مهره سیاه برابر یک استاد بزرگ روس صف‌آرایی خواهد کرد.

در روش سوئیسی، بازیکنانی که امتیاز بیشتری کسب کرده‌اند در میز‌های بالاتر قرار می‌گیرند و در میان بازیکنان هم‌امتیاز نیز ریتینگ و جایگاه اولیه در تقابل‌ها تأثیرگذار است.

موحد که پیش از این با قهرمانی در مسابقات آزاد باکو توانایی‌های خود را به نمایش گذاشته، اکنون در یکی از مهم‌ترین آوردگاه‌های شطرنج قاره آسیا برای تثبیت جایگاه خود در صدر جدول تلاش می‌کند. پیروزی در دیدار امروز می‌تواند شانس این استاد بزرگ نوجوان را برای حضور در جمع مدعیان اصلی قهرمانی افزایش دهد.

رقابت‌های قهرمانی انفرادی بزرگسالان آسیا با حضور شطرنج‌بازانی از ۲۶ کشور قاره کهن در ۹ دور و به روش سوئیسی برگزار می‌شود. پنج نفر برتر بخش آزاد این مسابقات سهمیه حضور در جام جهانی شطرنج ۲۰۲۷ را کسب خواهند کرد.

در بخش آزاد این رقابت‌ها، بردیا دانشور، سینا موحد و آبتین عطاخان و در بخش بانوان آناهیتا زاهدی‌فر نمایندگان ایران هستند. هدایت تیم اعزامی کشورمان نیز بر عهده استاد بزرگ امیررضا پوررمضانعلی است.