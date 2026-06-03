مرکز سایبری پلیس اطلاعات فاتب فعالیت ۱۲ هنجارشکن که با اقدامات سازمان‌یافته به دنبال برهم‌زدن آرامش روانی و امنیت عمومی جامعه بودند را مورد پیگرد قانونی قرار داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مرکز سایبری پلیس اطلاعات فاتب در سلسله عملیات‌های پایش و رصدِ هوشمندِ فضای مجازی، فعالیت ۱۲ هنجارشکن که با اقدامات سازمان‌یافته به دنبال برهم‌زدن آرامش روانی و امنیت عمومی جامعه بودند را متوقف و آنها را مورد پیگرد قانونی قرار داد.

 این افراد با هدف‌گذاریِ مشخص در بستر‌های مختلف مجازی، اقدام به فعالیت‌های مخرب از جمله جنگ روانی علیه نیرو‌های مسلح، ایجاد یأس و ناامیدی در میان مردم، تبلیغِ هدفمند جهت هنجارشکنی، حمایت از جنگ علیه میهن، التهاب‌آفرینی در مراکز اقتصادی و مقابله با ارزش‌های بنیادین جامعه کرده بودند. اقدامات این افراد که با هدفِ آسیب به امنیت عمومی صورت می‌گرفت.

هشدار پلیس به هنجارشکنان

 ضمن هشدار جدی به تمامی کسانی که با تصورِ امنیتِ کاذبِ فضای مجازی، قصدِ عبور از خطوط قرمزِ قانونی و اخلاقی را دارند، اعلام می‌دارد که هیچ‌گونه فعالیتِ خارج از چارچوب قانون از دیدِ چشمانِ بیدارِ پلیس پنهان نخواهد ماند و با هر نوع هنجارشکنی که امنیت و آرامش مردم را هدف قرار دهد، با قاطعیت و بدون اغماض برخورد خواهد شد.

برچسب ها: فاتب ، فضای مجازی
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